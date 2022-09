Como ajudar as crianças a compreenderem a morte?

Uma imagem do funeral da rainha Elizabeth II, realizado na última segunda-feira (19), na Abadia de Westminster, na Inglaterra, emocionou muita gente ao redor do mundo ao mostrar a filha do príncipe William e Kate Middleton, Charlotte, de 7 anos, chorando durante a cerimônia. A menina não conteve as lágrimas ao ver o caixão da bisavó ser colocado dentro do carro para ser transportado para o Castelo de Windsor, onde a matriarca foi enterrada.

A cena reacende questionamentos sobre quando e como conversar sobre a morte com as crianças, considerando que o assunto ainda é considerado um tabu, de difícil compreensão e aceitação para a sociedade em geral.

Para as psicólogas Mariana Biffi e Luiza Domingues, idealizadoras do espaço de desenvolvimento humano A Casa da Vida, em Piracicaba, é normal que as famílias fiquem desconfortáveis, mas os assuntos relacionados à vida e a morte costumam surgir pelo interesse da criança em compreender como o mundo funciona. Não existe um momento certo para uma abordagem, e por isso é importante que os pais e responsáveis estejam atentos aos sinais de que ela está querendo compreender melhor o tema.

Emoções como medo, tristeza e saudade precisam ser acolhidas, nunca minimizadas – Foto: Pixabay

“Perguntas como ‘por quê o vovô morreu?’ ou falas como ‘eu não quero morrer’ são comuns na infância. Os pais podem conversar sobre a temática com os filhos, ajustando as informações e a forma de falar à fase do desenvolvimento em que a criança está e o que ela é capaz de compreender”, explica Luiza.

A perda de um familiar ou de outra pessoa próxima, e a própria pandemia da Covid-19, iniciada em 2020, também podem trazer o assunto à tona, com emoções como medo, tristeza e saudade, que precisam ser acolhidas, nunca minimizadas. “Vivenciamos muitas situações e pudemos observar a importância de nomear as emoções para a criança, e poder viver esse momento junto com ela para que ela possa ir compreendendo seu mundo emocional”, destaca Mariana.

Não causar ainda mais traumas, medo ou ansiedade é outra preocupação dos adultos. A psicóloga sugere que os pais iniciem o papo perguntando o que a criança acredita que seja a morte e como ela acontece. A partir daí, o adulto consegue direcionar melhor a fala e pode, inclusive, reconhecer para a criança o desafio que é falar sobre esse assunto, pois não se tem todas as respostas.

“Muitas vezes, nós, adultos, nos apressamos em dar explicações complexas demais, mas as crianças, especialmente as menores, se contentam com respostas mais simples porque essa é a dose com que elas são capazes de lidar. As crianças não precisam de pais que sabem de tudo, mas de pais que estejam afetivamente disponíveis para trilhar esse caminho com elas”, alerta.

Acertar o tom da conversa, que pode ser mais lúdica ou mais realista, também é essencial. Isso vai depender das características específicas de cada família e da criança – como idade e fase do desenvolvimento. Segundo Mariana, a tendência é até os seis anos as crianças se identifiquem mais com a via lúdica, passando a dar mais espaço para as conversas mais realistas a partir dos 7. Os adolescentes, que já tiveram acesso a mais informações, podem demandar trocas mais elaboradas.

“Emoções difíceis de serem sentidas podem ser manifestadas durante essa conversa. A criança sentir medo não significa que ficará traumatizada. O medo e a tristeza são emoções que fazem parte do nosso aparato emocional, e precisamos dar espaço para falar sobre essas emoções, para que não virem tabu e a criança possa ir aprendendo a lidar com elas”, afirma Luiza. Ela ressalta a importância de que as famílias lidem com a temática de uma maneira natural: “Faz parte da vida, traz suas dores e tempo de luto”.

Funeral: levar ou não a criança?

Os rituais relacionados à morte costumam ser muito particulares de cada família, por isso é difícil apontar um consenso. Porém, as psicólogas afirmam que 4 anos é uma idade em que as crianças já possuem condições de experienciar situações de cremação ou velório e enterro de familiares ou conhecidos.

Para auxiliá-las nestes momentos, a psicóloga Mariana Biffi orienta “explicar para a criança o que está acontecendo, com linguagem adequada para a faixa etária; poder acolher momentos em que ela se mostre assustada ou impactada; respeitar limites que ela demonstre sobre querer ir ou permanecer ali e protegê-la de cenas ou momentos que extrapolem o que a criança tem capacidade para lidar”.

É comum que, em momentos de luto, os pais não queiram transparecer tristeza. Entretanto, de acordo com a especialista, a criança costuma perceber que algo está diferente, mesmo que não encontre palavras para compreender. “Por isso, mesmo que os pais optem por não levar a criança, eles têm o importante papel de explicar porque estão tristes, como têm lidado com o luto e as saudades”, finaliza.