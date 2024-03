Cinco livros infantis para ensinar valores e autoconfiança

Literatura auxilia na promoção da autonomia, no desenvolvimento de habilidades decisivas e ensina a criança a se comunicar eficazmente - Foto: Adobe Stock

Empoderar crianças é fundamental para o desenvolvimento de indivíduos confiantes, resilientes e capazes de enfrentar os desafios da vida. Ao proporcionar oportunidades para que elas expressem suas opiniões, façam escolhas e assumam responsabilidades, estamos cultivando a construção de uma autoestima saudável desde cedo.

Para estimular a autoconfiança e reafirmar a importância dos valores, listamos cinco obras que promovem conscientização e ensinam sobre respeito às diferenças, honestidade, lidar com situações estressantes, perseguir seus sonhos e combater o racismo.

Além de gerar entretenimento, a literatura auxilia na promoção da autonomia, no desenvolvimento de habilidades decisivas para a resolução de problemas e ensina a criança a se comunicar eficazmente.

Histórias para Despertar

Essa coletânea de fábulas e contos de fadas ilustra, de forma criativa e alegre, a eterna busca do ser humano por sabedoria e realização. O livro conduz as crianças a uma incursão pelos conceitos mais importantes e necessários do mundo da Filosofia. Uma oportunidade para se divertir e, ao mesmo tempo, aprender um pouco da “arte de viver”. (Autora: Isabella Galvão | Editora: Hanoi | Onde encontrar: Amazon)

O Fantástico Significado da Palavra Significado

Uma ferramenta para ajudar o leitor a responder de forma mais convicta duas inevitáveis perguntas da vida: de onde você veio e para onde vai? Trata de um jeito leve questões importantes, como o respeito à própria história. É um livro em que gente pequena ensina gente grande a resgatar sua essência mais pura. E em que gente grande ajuda gente pequena a superar as frustrações inevitáveis da vida. (Autor: Eduardo Zugaib | Editora: DVS – Abajour Books | Onde encontrar: Amazon)

Florisbelo, o dragão

Quando a gente fala de dragão, logo imagina aqueles seres que soltam fogo pela boca. Mas é que você ainda não conhece o Florisbelo. Em vez de fogo, ele solta… flores. E por isso se sente diferente de todo mundo. Um dia, ele descobre a alegria de ser um dragão especial. Criadora de desenhos animados de sucesso na TV, como Zuzubalândia, a escritora e roteirista Mariana Caltabiano apresenta um livro sensível e mostra que cada um é especial à sua maneira. (Autora: Mariana Caltabiano | Editora: Trix | Onde encontrar: Amazon)

Abayomi

“Abayomi, a menina de trança” nos faz viajar por diversos lugares da memória e ancestralidade negra. Na história, temos Abayomi, que parte para uma viagem dentro de si, e também para a cidade de Tietê (SP). A obra contribui para que crianças, jovens e adultos conheçam mais da história e da cultura popular do município. A autora Aniete Abreu é educadora, artesã, militante do movimento negro e contadora de histórias. (Autora: Aniete Abreu | Editora: Hanoi Editora | Onde encontrar: Amazon)

Estresse infantil

Se expressar um problema e lidar com ele já é algo difícil para um adulto, imagine para uma criança, que não tem maturidade emocional. As perguntas deste livro-caixinha vão ajudar a capacitar pais, professores e terapeutas para criar um canal de comunicação e apoio à criança, a fim de que ela possa lidar melhor com as situações de tensão. E também facilitar o reconhecimento de sinais de estresse e aprimorar abordagens para ajudá-la a alcançar o bem-estar emocional. (Autora: Solange Depera Gelles | Editora: Matrix | Onde encontrar: Amazon)