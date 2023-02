Choro de criança no retorno à escola é sintoma de adaptação ao novo

O início de um novo ano letivo pode ser desafiador. Muitas crianças pequenas, antes de dar tchauzinho e sorrir na entrada da escola, protagonizam cenas dramáticas de choro, agarradas às mães, pais ou cuidadores, que também sentem medo e chegam a questionar se estão fazendo a coisa certa. Nestes momentos de angústia com hora marcada para acontecer é fundamental que família e escola mantenham uma postura firme e acolhedora.

As escolas costumam oferecer um período da adaptação de 3 a 5 dias com atividades priorizando a interação e o acolhimento dos alunos, mas cada criança é diferente e pode precisar de mais ou menos tempo, lembra Marta Pasquali, pedagoga, psicopedagoga, educadora sexual, mestre em educação e professora no Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), campus Maria Auxiliadora, de Americana.

“A principal causa [para o choro] é a rotina que a criança viveu nos últimos 60 dias. Agora, está ocorrendo uma desacomodação e adaptação é isso, sair de uma rotina estável e ir para outra. Mas é preciso seguir, até a criança se adaptar e perceber que é aquilo, que não vai mudar”, orienta.

O período de adaptação na escola é diferente para cada criança, que pode precisar de mais ou menos tempo – Foto: Pixabay

O cenário é delicado, comenta Marta, porque a ansiedade envolvendo o início ou volta às aulas não é exclusiva das crianças – em muitas famílias, os pais ou cuidadores sofrem tanto quanto elas. “Principalmente quando é o primeiro ano, a ansiedade começa com a busca pela melhor escola”, afirma. A especialista em educação recomenda que as famílias, antes que as aulas iniciem, ajudem as crianças a retomarem a rotina, incluindo horários para dormir e alimentação mais regrada. Isso pode ser feito com uma semana de antecedência, com a intenção de prepará-las. “Que elas sejam sempre lembradas que na segunda-feira tem aula, que precisam ir para a escola, que o aprendizado é importante”.

EM MEIO AO CHORO. Segundo Marta, o choro é comum entre crianças de 2 a 9 anos, que já estão no ensino fundamental. Com os maiores, a resistência para voltar à escola também pode ter relação com inseguranças para a socialização. “Acontece um enfrentamento do novo, receio do que será encontrado ali”, explica.

A principal recomendação diante do choro é que os adultos mantenham a calma e não cedam à pressão. A postura deve ser firme, mas também de acolhimento, com muitos abraços. É importante que a escola também acolha a criança com carinho, com professoras amparando e abraçando pacientemente.

Outra sugestão, que precisa ser negociada com a escola, é permitir que os pequenininhos levem objetos de apego neste momento de transição. “Esse objeto foi uma escolha da criança, uma naninha ou uma fraldinha, que tem o cheiro da casa, dos pais e cuidadores, além da lembrança de que quando ela está com aquele objeto, está em um local seguro”, explica Marta.

E SE A SITUAÇÃO PERSISTIR? Se o período de adaptação acabar, mas a criança continuar resistente, é importante os pais e cuidadores investigarem.

Em muitos casos, elas, no retorno para casa, verbalizam acontecimentos do dia, que podem incluir, por exemplo, um desentendimento com um colega.

Em outras situações, os filhos não falam, mas reproduzem a dinâmica da sala de aula em suas brincadeiras. “E tem crianças que não verbalizam e têm sintomas como febre, diarreia e vômito”, acrescenta Marta, ressaltando a importância de se consultar um pediatra se isso ocorrer.

A investigação da família precisa levar em conta inúmeras variáveis. Pode ser que a criança não tenha estabelecido um vínculo com a professora, ou que outro aluno da sala seja um líder e ela não consegue se posicionar. Ela também pode sofrer com agressões, bullying ou simplesmente falha na adaptação ao ambiente escolar. Registrar as emoções e tentar encontrar padrões pode ajudar. A questão não pode ser tratada como frescura ou folga.

Não se adequar a uma escola pode acontecer, mas não é normal. Mudar de escola deve ser a última alternativa da família, pois prejudica o aprendizado – com exceção de casos mais graves e raros. Mudar de sala de aula ou de período são opções mais recomendadas, afirma a especialista. “É importante que, quando os pais forem visitar as escolas, antes da matrícula, a criança vá junto, porque a opinião dela é importante. E a partir do momento em que ela não se adaptou, precisamos perguntar os motivos”, destaca.