Calor e clima úmido podem ser prejudiciais ao pet

A temperatura em Americana tem atingido máximas de até 32ºC desde o início do verão. Apesar do calor, os dias têm sido chuvosos e o clima quente e úmido pode ocasionar problemas nos pets. Por isso, a atenção e cuidados com os animais precisam ser redobrados.

Dentre os problemas mais comuns durante essa época está a hipertemia – aumento da temperatura corporal -, sendo a mais grave entre as condições. A hipertemia pode causar desmaios, convulsões e até mesmo levar o animal à morte. Além disso, o calor também pode desencadear quadros de desidratação, insolação e choque térmico.

De acordo com a médica veterinária Mariana Agnese Bortolazzo, a média de temperatura corporal dos cães e gatos é diferente em relação aos humanos. “A temperatura normal de cães e gatos varia entre 37,8ºC a 39,3°C, portanto mais mais elevada que as nossas”, explicou.

A ingestão da água, de forma geral, é essencial para os bichinhos – Foto: Pixabay

A transpiração dos animais também difere dos humanos. Nos cães é feita através das patas, nas regiões dos coxins, e a liberação do calor ocorre principalmente pela respiração, fazendo com que fiquem mais ofegantes e respirando com a boca aberta quando está muito quente.

No caso dos gatos, a transpiração acontece pelas patas, queixo, ânus e lábios. Veja orientações dadas pela veterinária para proporcionar bem-estar ao pet durante a estação mais quente do ano:

Banho e tosa no verão. De acordo com a veterinária, mesmo refrescantes, não recomenda-se aumentar a frequência dos banhos. “Os banhos em excesso retiram a proteção natural da pele, o que pode ser prejudicial para os animais”, explicou.

Para os cães, é indicado que o intervalo mínimo entre os banhos seja de uma semana. No caso de gatos, os banhos devem ser administrados com cautela. “Não é necessário que eles tomem banho, pois eles realizam a sua própria higiene, além de se estressarem muito com o calor e a mudança de ambiente”, disse.

Segundo a médica veterinária Mariana Agnese Bortolazzo, os cuidados com os pets devem ser redobrados no verão – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Em relação à tosa, Mariana explica que de forma extrema pode causar queimaduras no animal por causa da exposição ao sol. A alternativa é a tosa higiênica, que manterá a região do abdome mais limpa e ajudará o animal a se refrescar.

Passeios. Nos dias de muito calor é aconselhado que os passeios nos horários mais quentes sejam evitados, optando sempre pelo início da manhã ou finais de tarde.

“Escolha sempre passear com os animais em locais sombreados, com muitas árvores e grama, ou seja, lugares que não esquentam tão rapidamente”, aconselhou a veterinária. Os passeios no asfalto quente podem causar queimaduras na pata do animal.

A médica deu duas dicas que podem ajudar na hora de fazer um passeio seguro. A primeira é sempre levar uma garrafinha de água para refrescar o animal, a segunda, é checar a temperatura do chão antes de sair de casa. “Se [o chão] estiver quente para você, estará muito mais para o seu cachorro”.

Voltinhas de carro. Os passeios de carro também fazem parte da rotina de muitos pets, mas no verão também é indicado que alguns cuidados sejam tomados durante esse momento. É importante que as janelas sempre estejam entreabertas para que o ar circule dentro do carro e o animal possa respirar tranquilamente.

Ao estacionar, é indicado que a vaga esteja protegida por uma sombra e que as janelas também estejam entreabertas, mas sempre com o cuidado para evitar fugas. Além disso, os pets não devem ser deixados sozinhos no automóvel.

Exposição ao sol. A exposição ao sol deve ser evitada não só nos passeios diários, mas também no ambiente doméstico. É preciso zelar pelo ambiente em que o animal passa o dia, optando por áreas cobertas e ventiladas.

Outro ponto é utilizar filtro solar diariamente nos animais, assim como os humanos. De acordo com a veterinária, o uso do protetor é uma forma de prevenção do câncer de pele, principalmente para aqueles animais de pelagem e pele clara, e com focinhos e extremidades despigmentadas. Ainda ressaltou a importância de consultar um médico veterinário para indicação do melhor produto para cada animal.

Hidratação. “A ingestão da água, de forma geral, é essencial para que, junto com a ração de qualidade, a nutrição dos animais esteja completa”, disse Mariana. A ingestão da quantidade ideal durante o dia é essencial para o funcionamento do organismo do pet. A hidratação deve ser observada em qualquer período do ano, mas nos períodos mais quentes, a atenção deve ser redobrada.