Xixi na cama: até que idade é normal?

Xixi na cama, também conhecido como enurese noturna, é um problema que afeta muitas famílias. É uma condição comum em crianças, mas a preocupação dos pais geralmente surge quando persiste além de uma certa idade.

Conversamos com Ana Paula Scoleze Ferrer, médica assistente e coordenadora do Serviço de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento e do Ambulatório de Crianças com Condições Crônicas do Instituto da Criança e do Adolescente do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), para entender melhor essa condição e como lidar com ela.

De acordo com a médica, é considerado normal fazer xixi na cama até os 5 anos de idade. No entanto, após essa idade, quando a criança apresenta perda involuntária de urina durante o sono, é diagnosticada com enurese noturna.

“Cerca de 10% das crianças apresentam enurese aos 7 anos de idade, caindo para 1% a prevalência na adolescência. É mais frequente nos meninos do que nas meninas”, afirma.

A causa mais frequente de enurese noturna é a hereditariedade, o que indicaque a criança pode ter uma maturação mais tardia dos mecanismos que controlam a diurese. No entanto, outras causas possíveis incluem alterações do sono, alterações hormonais, disfunções na bexiga, causas emocionais (por exemplo, o nascimento de um irmão ou mudança de escola) e, bem menos frequentemente, algumas doenças, como diabetes, por exemplo.

De acordo com a médica, os pais devem se preocupar quando o xixi na cama vem acompanhado por outros sintomas, que podem ser sugestivos de que há algum problema associado. Por exemplo, quando a criança apresenta incontinência ou urgência para urinar também durante o dia; quando apresenta alterações de fluxo urinário, como um jato de urina muito fraco ou quando precisa “fazer força” para começar a urinar e quando o xixi fica pingando na roupa íntima durante o dia.

Outra preocupação é quando a criança já tinha controle urinário durante a noite, isto é, ficou seis meses sem fazer xixi na cama, e volta a apresentar enurese. Isto pode ser indício de algum problema orgânico ou emocional. Além disso, quando a enurese estiver trazendo um sofrimento psíquico muito grande para a criança e para a família, é importante que seja discutido com o pediatra.

Quanto ao tratamento, Ana Paula destaca que, na maioria dos casos, são recomendadas medidas comportamentais, como estabelecer rotinas saudáveis de sono, limitar a ingestão de líquidos antes de dormir e incentivar a criança a esvaziar a bexiga antes de dormir. Outras opções incluem o uso de alarmes, medicamentos específicos e, em alguns casos, psicoterapia.

Estratégias que os pais podem adotar

Segundo a médica, a primeira e mais importante estratégia é não culpabilizar a criança, entender que ela não faz xixi na cama de propósito ou por preguiça, e não adotar medidas punitivas e castigos.

“A criança que faz xixi na cama já está em sofrimento por conta desse sintoma e a adoção de castigos e punições pode agravar ainda mais o problema, prejudicando muito a autoestima”, alerta.

Algumas crianças, particularmente as mais novas e as que demonstram estarem mais motivadas, apresentam uma boa resposta a métodos de incentivo, como fazer um “mapa de estrelas”, ou seja, marcarem num calendário as noites que ficaram secas, sugere a especialista.

Ana Paula ressalta que algumas famílias adoram o hábito de colocar despertador uma a duas vezes para acordar a criança para urinar durante a noite.

“Esse método não é proibido, porém, costuma trazer muita ansiedade tanto para a criança como para a família. Portanto, o melhor é orientar a família para aproveitar os dias que a criança acorda espontaneamente para levá-la ao banheiro e não acordá-la forçadamente durante a noite”.

O hábito de fazer xixi na cama pode ter um grande impacto na autoestima da criança, principalmente quando isto afeta as suas atividades sociais, como viagens com a escola ou dormir na casa dos amigos e de outros familiares.

Os pais devem adotar uma postura compreensiva, explicando para a criança que esse problema não é uma doença e nem culpa dela, e que com o tempo ela vai supera-lo. Até lá, algumas medidas, como as sugeridas nesta reportagem, podem amenizar a situação.

É importante que os pais sempre conversem sobre esse problema com o pediatra que acompanha a criança. Ele poderá avaliar se a causa da enurese precisa de uma investigação mais detalhada, se há necessidade de encaminhamento para outro profissional, como um psicólogo ou um nefrologista, por exemplo, ou se há necessidade do uso de medicações.

Fonte: Ana Paula Scoleze Ferrer, médica assistente e coordenadora do Serviço de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento e do Ambulatório de Crianças com Condições Crônicas do Instituto da Criança e do Adolescente do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP)