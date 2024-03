Whey protein: veja benefícios e cuidados ao suplementar

Queridinho entre os praticantes de musculação, o whey protein é um dos suplementos mais utilizados por quem busca hipertrofia muscular. É extraído do soro do leite, tornando-se uma fonte concentrada de proteínas de alto valor biológico, importante para atletas e praticantes de atividades físicas que buscam otimizar a recuperação e promover o ganho de massa muscular.

“Para entender melhor como funciona esse suplemento, basta ter em mente que ele é uma fonte de proteína. Portanto, qualquer pessoa que tenha carência desse nutriente na alimentação pode se beneficiar do produto, usando-o de maneira correta”, afirma a nutricionista Fernanda Larralde, especialista em Nutrição Esportiva e Saúde da Mulher.

No mercado atual existem 3 tipos principais de whey com processos de filtragem e dosagem proteica diferentes. São eles: concentrado, isolado e hidrolisado.

O concentrado apresenta uma discreta redução na concentração de proteína e possui uma pequena quantidade de lactose e gorduras por porção. É a escolha ideal para quem busca uma opção mais econômica sem abrir mão da qualidade. O isolado possui uma concentração de proteína superior a 90%, com baixos níveis de lactose e gordura por porção. É ideal para indivíduos que necessitam de um maior aporte proteico com menos carboidratos e pra quem tem intolerância leve à lactose. Já o hidrolisado, é processado para que as proteínas sejam quebradas em peptídeos menores, o que facilita e acelera a absorção. Recomendado para pessoas com digestão sensível ou intolerância moderada à lactose.

Para Fernanda, cada corpo é um corpo e precisa ser tratado de maneira individual para não sobrecarregar o organismo. “Excessos, de modo geral, seja por meio alimentação ou por meio de suplementação pode sobrecarregar um importante órgão do nosso corpo: o fígado. De maneira geral, os excessos são excretados pelo corpo, mas isso não descarta a possibilidade de problemas futuros que precisam ser acompanhados. Por isso, a prescrição individualizada é fundamental, bem como a realização de exames de sangue regulares.”

O whey pode trazer outros benefícios além dos voltados para o exercício físico. “O whey protein consumido em jejum pode ser um potente aliado. Estudos apontam que, o consumo de proteína pela manhã, reduz picos de insulina ao longo do dia, evitando aquela famosa vontade de comer várias vezes ao dia”, reitera Fernanda Larralde.

Essa proteína tem a capacidade de proporcionar maior saciedade, e com isso, o consumo de calorias pode diminuir. A junção desses fatores leva consequentemente ao emagrecimento. “Que fique claro que o whey protein não ajuda a emagrecer, mas o uso adequado desse suplemento pode inibir a sensação de fome fora de hora. Com uma boa alimentação diária, exercício físico, equilíbrio e constância esse resultado pode ser alcançado”, continua a nutricionista.

“A saúde física e nutricional anda de mãos dadas, principalmente quando conseguimos fornecer ferramentas pro nosso corpo executar suas funções da forma mais plena possível. Quando decidimos embarcar no ramo de suplementação, tivemos o cuidado de buscar produtos eficientes e específicos para abranger a todos os públicos, e ainda, promover mais do que saúde, mas bem-estar e qualidade de vida”, avalia Edmar Mothé, CEO da Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e alimentação saudável.

Fernanda, que também é parceira da Bio Mundo – rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, assegura que o uso de produtos confiáveis e saudáveis é indispensável na hora de escolher o melhor suplemento.