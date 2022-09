Whey protein com água ou leite? Saiba como a proteína deve ser preparada

Whey protein deve ser preparado com água ou com leite? Quais as melhores formas de fazer esse preparo? Essas são algumas das dúvidas mais comuns entre aqueles que estão começando a fazer uso de whey protein em suas rotinas e, nem sempre, sabem a melhor maneira de fazer esse preparo.

Segundo a nutricionista Raquel Campos, parceira da DUX Nutrition Lab, saber quando é recomendado misturar o whey com leite ou com água é essencial para ter bons resultados. “Quando o whey protein é misturado apenas com água, estamos consumindo principalmente a proteína do soro do leite, que é considerada de absorção rápida. Por essa razão o whey se popularizou tanto no pós-treino, já que é neste momento que nosso corpo está precisando repor proteínas, carboidratos e água de forma rápida”, explica a nutricionista.

“Mas quando misturamos whey com leite, além da proteína do soro do leite presente no whey protein, também teremos caseína. A grande diferença, é que a caseína é uma proteína presente naturalmente no leite e considerada de absorção mais lenta e, por este motivo, muitos profissionais recomendam a combinação de whey com leite antes de dormir”, ressalta Raquel.

Porém, a nutricionista explica que, mesmo assim, é possível tomar whey com leite em qualquer horário. “Em 2017, um grupo de pesquisadores americanos de nutrição e desempenho esportivo publicou um estudo analisando se existe diferença consumir a caseína no período da manhã ou à noite. Como resultado, identificaram não ter diferença na melhora da massa muscular ou redução de gordura corporal entre o grupo que tomou a caseína no período da manhã ou durante a noite. Ou seja: é possível fazer essa combinação em qualquer horário. Contudo, é importante lembrar que, além de ajustar a sua suplementação, você também precisará ter uma rotina de alimentação e exercícios adequada para ter bons resultados”, explica.

E qual a melhor forma de preparar o whey?

Existem diversas receitas e maneiras para preparar o whey, desde as mais simples e comuns (tanto com água, quanto com leite), até receitas super saborosas de pratos e sobremesas. Mas com tantas informações, nem sempre fica claro como o whey deve ser preparado para o objetivo que cada pessoa busca. Para isso, a nutricionista separou três dicas de consumo para que qualquer um saiba o básico na hora de preparar a sua proteína:

Preparo de whey com água ou leite

Essa é a maneira mais simples, prática e comum: basta colocar o pó do suplemento na água (ou leite) e misturar. Mas a forma como se mistura pode interferir no efeito. O uso de colheres ou coqueteleiras, por exemplo, são melhores do que mixer ou liquidificador. Além disso, quando feito com água, a quantidade utilizada também pode ajudar a manter a absorção rápida e otimizar o sabor. Portanto, dê preferência para quantidades entre 200ml e 300ml, já que quantidades maiores podem promover distensão abdominal e prejudicar a digestão da proteína.

Preparo de whey na coqueteleira

Geralmente, as proteínas possuem uma estrutura chamada de tridimensional e, ao bater o whey protein no liquidificador, pode resultar na perda dessa forma tridimensional da proteína e impedir o desempenho adequado de suas funções no organismo. Dessa forma, o ideal é usar uma colher ou uma coqueteleira para fazer a sua mistura. Mas, caso use um liquidificador, a dica é utilizar pelo menor tempo possível.

Preparo de whey com creatina

É possível fazer essa mistura sem problemas. Para isso, a sugestão é misturar primeiro a creatina com água, para depois adicionar na mistura do whey protein. Entretanto, vale lembrar que a creatina é melhor aproveitada quanto tomada junto com uma fonte de carboidrato. Ou seja: vale apostar em shakes com frutas, aveia, granola ou, até mesmo, misturar com um suco integral de uva.

“É importante ressaltar que, mesmo existindo diversas formas de preparo de whey, a maneira mais adequada para cada um, é aquela que melhor facilita o seu consumo e te permita suprir seus objetivos com o uso do suplemento. Seja com água, leite ou misturado com outros ingredientes em pratos mais elaborados, o importante é utilizar o produto mais adequado para as suas necessidades e, neste caso, o ideal é que essa informação seja passada por um nutricionista após uma avaliação de rotina, hábitos e objetivos de cada um”, finaliza Raquel.

