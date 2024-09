Vou ser pai e agora?

Descubra como lidar com as dúvidas e receios e ser um pai presente desde o início da gestação

É essencial que os pais comecem a construir o vínculo com o bebê antes do nascimento - Foto: Adobe Stock

A paternidade é um papel complexo, que vai muito além de simplesmente gerar uma vida. Muitos homens, ao se tornarem pais pela primeira vez, enfrentam uma experiência que pode ser tanto assustadora quanto emocionante.

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que a maneira como os pais se conectam com seus bebês é bastante distinta daquela das mães.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Graziela Abdalla, enfermeira e gerente assistencial do CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, “o pai não vivencia a gestação da mesma forma que a mãe. No começo, muitos realmente encontram dificuldades para tocar a barriga ou interagir, e isso é perfeitamente compreensível. Essas reações são normais e não indicam desinteresse.”

Essa conexão, para muitos pais, acontece de forma mais real no momento do nascimento, quando finalmente veem o bebê pela primeira vez. Esse fenômeno, conhecido como “engrossment”, descreve uma resposta intensa e emocional ao primeiro contato com o recém-nascido. Nesse ponto, o pai começa a desenvolver um papel protetor e envolvente, evidenciando um novo nível de preocupação e interesse pelo bebê.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Mesmo com esse processo natural de conexão pós-parto, é essencial que os pais comecem a construir esse vínculo antes do nascimento. Participar ativamente durante a gestação, dividindo responsabilidades e deveres, é fundamental. “Durante a gestação, o pai já pode começar a se adaptar, aprendendo sobre seu papel no parto, colaborando na elaboração do plano de parto e adquirindo conhecimentos sobre os cuidados com o bebê e a amamentação”, orienta Graziela.

No parto, a presença ativa do pai pode ser muito benéfica. Ele pode ajudar a garantir que os desejos da gestante sejam respeitados e auxiliar na utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto. Após o nascimento, a colaboração do pai no puerpério pode tornar essa fase mais leve, permitindo que ele participe da amamentação e fortaleça o vínculo familiar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nasceu, e agora? Quando o bebê chega, é natural que uma avalanche de emoções surja, misturando alegria, expectativa, tensão, ansiedade e insegurança. Essas emoções são especialmente intensas para os pais de primeira viagem, que frequentemente se questionam sobre suas capacidades e o futuro.

Ligia Kaori Matsumoto, psicóloga do CEJAM, aponta que “perguntas como ‘Serei um bom pai?’, ‘Como posso exercer bem esse papel?’, ‘Saberei realizar os cuidados?’ e ‘E se algo de errado acontecer?’ são comuns neste período, afinal, é algo novo”.

Essas dúvidas são normais e podem afetar todos os tipos de pais, incluindo aqueles que adotam, os que geram através da barriga solidária, homens trans, pessoas transmasculinas e até mesmo aqueles que, por algum motivo, não residem com os filhos.

Como superar os desafios – Além das preocupações emocionais, os novos pais enfrentam desafios práticos que não podem ser ignorados. “Muitos não sabem como se ajustar às mudanças na dinâmica do relacionamento com o parceiro ou parceira, como equilibrar a nova rotina familiar. É também um processo de autoconhecimento e amadurecimento”, ressalta Ligia.

Para enfrentar esses desafios, a psicóloga sugere que os pais busquem recursos educacionais e de apoio. Participar de aulas preparatórias para o cuidado do bebê e da criança pode ser uma ótima maneira de se sentir mais confiante e preparado.

“Os grupos de apoio para pais também podem oferecer um espaço seguro para compartilhar experiências, desafios e sucessos com outras pessoas que estão passando pela mesma situação”, finaliza.