Vitamina C: ativo indispensável para a pele

Muitos dermatologistas defendem o uso da Vitamina C pela manhã - Foto: Lookstudio - Freepik

Limpar, hidratar e proteger. Esses são os três passos básicos de uma rotina skincare para quem deseja ter sempre uma pele bonita e saudável. Porém, o uso da vitamina C também pode ser considerado fundamental nos cuidados diários com a pele. Além de entregar um “glow” especial, ela tem poder antioxidante, prevenindo vários problemas, como o envelhecimento cutâneo precoce.

Os benefícios desse poderoso ativo vão além! Ele também ajuda a clarear a pele e deixá-la mais luminosa, já que possui ação inibidora de formação de melanina, prevenindo o surgimento de manchas. Outra função está relacionada a formação de novas fibras de colágeno, assim atenuando a formação de rugas e a flacidez.

Por si só, a vitamina C já dá um aspecto mais radiante à pele, mas para um tratamento ainda mais potente, vale a pena usá-la combinada à outros ativos. Vale destacar que o ativo é indicado para todos os tipos de pele e o que vai diferenciar o produto é o tipo (pura – ácido L-ascórbico, ou derivados), veículo (sérum, loção ou creme) e os outros componentes contidos na fórmula.

Muitos dermatologistas defendem o uso da Vitamina C pela manhã, afinal, ela tem efeito antioxidante agindo como um “escudo” contra a poluição (e se usada antes do protetor solar, melhor ainda!). Porém, incluí-la no skincare noturno também é importante – durante o sono o processo de renovação celular se intensifica ficando a pele mais apta à reparação.

Revolucionando o mercado de cuidados com a pele, a Isdin, marca de Barcelona referência em dermocosméticos, trouxe ao Brasil o Flavo-C Forte, um potente sérum facial com 15% de vitamina C pura e fresca.

Flavo-C Forte tem também na sua composição vitamina E, que junto com a vitamina C contribui para a ação antioxidante do produto; ácido hialurônico, com dois pesos moleculares diferentes, que proporciona hidratação imediata e prolongada por 24 horas e atenua as linhas de expressão; e conta também com o sistema pollution-defense, que ajuda a proteger a pele do estresse oxidativo causado pelo ambiente externo, como poluição e luz azul. O produto ainda estimula a produção de colágeno em até 155%, promovendo mais firmeza e reduzindo as rugas com resultados visíveis em 6 dias.

Para manter o ativo fresco e estável, Flavo-C Forte tem um inovador formato com vitamina C em pó para ser misturada com a solução líquida. O produto original contém 3 frascos de cada e um gotejador. Cada unidade contém 5,3 ml, totalizando 15,9 ml garantindo tratamento de no mínimo 30 dias. O resultado? Uma pele iluminada, firme e com o aspecto supersaudável.

Fonte: ISDIN, laboratório internacional especializado em oferecer soluções completas e inovadoras para o cuidado, prevenção e tratamento da pele.