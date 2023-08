Vida e arte

No elenco de “Terra e Paixão”, Suyane Moreira celebra destaque no horário nobre

Muitos pontos da trama de “Terra e Paixão” estão conectados com o dia a dia e a realidade de Suyane Moreira. Com ascendência indígena por parte de mãe, a atriz integra o núcleo dos povos originários da trama de Walcyr Carrasco, que pertencem à etnia Guató. Além disso, a intérprete de Iraê Guató, que é mãe de um adolescente na vida real, também encara uma série de conflitos com a filha Yandara Guató, papel de Rafaela Cocal. “Há todo esse conflito entre mãe e filha. Toda mãe está sempre preocupada com os filhos. Entendo bem sobre isso porque sou mãe de um adolescente. Muito legal retratar essa relação tão especial diante das câmeras”, aponta.

Na novela das nove, Iraê é uma especialista em ervas e conhece tudo sobre a medicina da floresta. Tem um grande coração, mas sempre foi oprimida. Tem uma filha adolescente, com quem se preocupa muito. Pois a jovem quer desbravar o mundo além das terras indígenas. “A Iraê é uma mãe preocupada com a filha. Acho que ela tem muito essas questões de estar em família e nunca se separar. Ela tem dificuldades para entender essa sede da filha de desbravar o mundo e sair da cultura indígena. Apesar de todos os conflitos, sinto que a Iraê tenta entender essa cabeça da filha”, defende.

Natural de Juazeiro do Norte, na Bahia, Suyane saiu de casa aos 17 anos para tentar a carreira de modelo. Após conseguir espaço no universo da moda, ela viajou o mundo, morou fora do Brasil, desfilou para grifes renomadas, e atuou no filme “Árido Movie”, em 2006, quando se descobriu atriz. Depois disso, atuou em produções como “Amazônia – de Galvez a Chico Mendes”, “Araguaia” e “Novo Mundo”. “Muito feliz de participar desse projeto no horário nobre. É uma trama muito surpreendente e que cativa toda a família. O Walcyr é um grande autor e muito sensível”, elogia.

“Terra e Paixão” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.