Verão e seus efeitos: o que fazer para dormir melhor

Especialistas do sono dão dicas de como conseguir dormir melhor na estação mais quente do ano

O verão, tão aguardado por muitos, é definitivamente a estação que mais tira o sono de muitas pessoas. Isso porque as altas temperaturas podem ser incômodas no momento de dormir. A psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental para insônia da Emma Colchões, Theresa Schnorbach, junto à equipe de especialistas do sono da companhia, separou algumas dicas práticas que farão você adormecer mais rápido e assim permanecer por mais tempo quando as temperaturas subirem.

Conforto para indução do sono mesmo em altas temperaturas

Investir em um bom colchão, travesseiro e até roupas de cama pode ser um fator chave para que o sono ocorra da maneira adequada e para que o corpo se adapte a uma rotina do sono saudável. A equipe de especialistas da Emma investe em pesquisa e desenvolvimento para oferecer soluções que melhorem a experiência das pessoas com o sono.

Encontre a cama certa

Passamos cerca de um terço de nossas vidas dormindo, então o lugar onde fazemos isso deve ser da mais alta qualidade!

Quando dormimos, nossos corpos e nossas camas formam um casulo de calor. Para atingir o estágio de sono profundo, esse calor precisa ser desviado. Nossa temperatura corporal cai 1,5ºC quando atingimos esse estágio, independentemente de preferirmos dormir em um ambiente quente ou fresco. No entanto, em noites de verão extremamente quentes, atingir esse estágio pode parecer impossível. É aí que a tecnologia de colchão de resfriamento pode ajudar.

Na Emma Sleep Survey, pesquisa conduzida pela Emma com residentes alemães com idade entre 18 e 54 anos, 69% dos entrevistados estavam cientes de que o colchão desempenha um papel importante para uma boa temperatura de sono. O levantamento identificou que as características mais convincentes para se pagar mais por um colchão são: respirabilidade (56%) e ajuste às exigências de temperatura natural do corpo (56%).

Dessa forma, dê preferência por colchões que utilizam tecnologia para ajudá-lo a atingir a temperatura corporal ideal para entrar no estágio de sono profundo – e sem suor. A Emma Colchões adaptou sua linha de produtos ao público brasileiro, com ofertas de colchões variadas, que atendem desde quem prefere camas mais firmes àqueles que gostam de colchões de molas, levando em consideração os climas locais e a respirabilidade dos produtos.

Refresque seu quarto

Manter as janelas e cortinas fechadas durante o dia é uma maneira eficaz de evitar que seu quarto esquente à medida que a luz do sol entra. Você ainda pode abrir as janelas de manhã e no início da noite, mas tente mantê-las fechadas durante a tarde, quando o sol está no seu ponto mais quente. Considere se deseja ou não implementar um dispositivo como um ar-condicionado ou um ventilador para resfriar o ambiente durante a noite.

Os aparelhos de ar-condicionado modernos permitem regular o fluxo de ar e direcioná-lo para onde for melhor para você. Apesar disso, dormir com o ar-condicionado ligado também pode ter alguns impactos negativos no sono. Isso pode resultar na redução da umidade do ar, causar irritação nos olhos e nas vias aéreas, pele seca, nariz entupido, dor de garganta e diminuição da qualidade do ar ao longo do tempo. Os ventiladores são uma opção mais ecológica, pois apresentam menor consumo de energia do que os aparelhos de ar-condicionado. Usar um ventilador é uma maneira eficaz de se refrescar nas noites mais quentes, no entanto, o efeito de resfriamento é menos intenso do que o de um ar-condicionado.

Tome um banho quente antes de dormir

Tomar banho antes de dormir pode induzir um sono melhor, fazendo com que a temperatura do corpo caia. O calor faz com que os vasos sanguíneos em nossas mãos e pés se dilatem, permitindo que libertemos o excesso de calor do corpo e fiquemos frescos quando caímos no sono.

Um estudo descobriu que o aquecimento corporal passivo à base de água (chuveiro ou banheira) de 40 a 42,5ºC estava associado a uma melhor autoavaliação de sono. Este foi o caso dos entrevistados que planejaram seu banho, fosse em chuveiro ou banheira, entre uma e duas horas antes de dormir.

Resfrie seus pontos de pulsação

Existem alguns pontos específicos no corpo que, quando mantidos frios, reduzem a temperatura corporal geral. Esses são chamados de pontos de pulsação e se encontram nos pulsos, nas têmporas e entre as pernas. Se você estiver sofrendo com o calor sufocante uma noite, tente jogar um pouco de água nesses pontos de pulsação para alívio imediato do resfriamento.

Nunca devemos subestimar a importância de uma boa noite de sono para nossa saúde e bem-estar geral, e é por isso que incorporar estratégias acionáveis, como as mencionadas neste artigo, e produtos para dormir em nossas vidas são ótimas maneiras de dormir mais rápido e continuar dormindo mais tempo em temperaturas mais quentes, aumentando a qualidade do sono.

Fonte: Emma – The Sleep Company