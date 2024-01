Vasectomia: mitos e verdades sobre esse procedimento cirúrgico

O cirurgião geral, especialista em videolaparoscopia Ernesto Alarcon, desvenda mitos, destaca a importância do planejamento familiar masculino e compartilha sua expertise para oferecer uma visão esclarecedora sobre esse procedimento.

Embora a vasectomia seja um método de esterilização permanente, existe a possibilidade de reversão em alguns casos. A reversão consiste em religar os canais deferentes, permitindo que os espermatozoides voltem a circular. No entanto, ela não é garantida, pois depende de vários fatores, como o tempo decorrido desde a vasectomia, a técnica utilizada, a idade do homem e a qualidade do sêmen.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A reversão é um procedimento mais complexo, demorado e caro do que a vasectomia, e pode não ser coberto pelo plano de saúde ou pelo SUS. Por isso, deve ser considerada como uma decisão definitiva, e só deve ser feita por homens que têm certeza de que não querem mais ter filhos biológicos, explica o Dr. Ernesto.

Confira algumas dúvidas relacionadas ao procedimento e o que pode verdadeiramente acontecer, segundo o cirurgião

Vasectomia aumenta o risco de câncer

Mito. Esse é um mito que surgiu a partir de alguns estudos que sugeriram uma associação entre a vasectomia e o câncer de próstata. No entanto, esses estudos foram contestados por outros que não encontraram nenhuma relação causal entre os dois. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) afirmam que não há evidências científicas que comprovem que a vasectomia aumente o risco de câncer de próstata. Os homens que fizeram ou pretendem fazer a vasectomia devem seguir as mesmas recomendações de prevenção e rastreamento do câncer de próstata que os demais, como manter uma alimentação saudável, praticar atividade física, evitar o tabagismo e o alcoolismo, e fazer exames periódicos a partir dos 50 anos ou antes, se houver fatores de risco ou sintomas, alerta o Dr. Ernesto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A vasectomia protege contra DSTs

Mito. Esse é um erro grave que pode colocar em risco a saúde do homem e de sua parceira ou parceiro. A vasectomia só previne a gravidez, mas não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis (DSTs), como HIV, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, herpes, hepatites, entre outras.

Deve-se esperar cerca de 3 meses para confirmar a ausência de espermatozóides – Foto: Freepik

A ausência de espermatozóides é imediata

Mito. A vasectomia não é efetiva imediatamente após a cirurgia, pois ainda pode haver espermatozoides residuais no canal deferente. Por isso, é necessário fazer um exame de espermograma após cerca de três meses ou 20 ejaculações, para confirmar a ausência de espermatozoides no sêmen. Até lá, é preciso usar outro método contraceptivo, como a camisinha, para evitar uma gravidez.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

É necessário usar camisinha

Verdade. A vasectomia não substitui o uso de preservativo, que é o único método que previne tanto a gravidez quanto as DSTs. É importante buscar informações confiáveis e conversar com seu médico. A vasectomia é uma escolha pessoal e responsável, que deve ser tomada com consciência e segurança, conclui o Dr. Ernesto Alarcon.