Vai viajar no fim de ano? Confira as principais vacinas exigidas

Final de ano é hora das tão esperadas viagens de férias. Para muitos, esse é o momento perfeito para relaxar, celebrar conquistas e criar memórias especiais com amigos e familiares. No entanto, além de considerar as reservas de passagens e acomodações, é de extrema importância verificar as vacinas exigidas pelos destinos.

Rosane Argenta, CEO da Saúde Livre Vacinas, rede de clínicas de vacinação do país, listou os imunizantes exigidos para os principais roteiros procurados pelos brasileiros. Confira:

Febre Amarela: A lista é longa, pois são mais de 100 países que fazem a exigência para essa vacina. Entre eles, estão: África do Sul, Austrália, Bahamas, China, Costa Rica, Egito, Fiji, Filipinas, Índia, Indonésia, Jamaica, Malásia, México, Tailândia, Curaçao, Catar e Zimbábue. Também é necessário fazer o Certificado Internacional de Vacinação para ser apresentado antes do embarque. Esse documento é obtido através do site da Anvisa, informando os dados da vacina que você tomou na clínica.

Sarampo: Embora essa vacina faça parte do calendário nacional de imunização, vale lembrar que ela é exigida para entrada na Turquia e Irlanda, e muito recomendada para viagens nacionais e na América do Sul.

Covid 19: O Brasil é um dos países que fazem a exigência dessa imunização, então vale lembrar, que para retornar ao país a vacinação precisa estar em dia. Além do Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela e Estados Unidos também determinam essa imunização.

Poliomielite: Apesar de não serem destinos muito procurados pelos brasileiros, vale listar que essa vacina é exigida na Índia, Paquistão e Somália.

Meningite: Vale lembrar que essa vacina é de extrema importância pois a meningite é uma doença grave e facilmente transmitida por gotículas e meios simples de contato. Recomendamos atenção especial para essas vacinas, visto que os casos de meningite têm aumentado em várias regiões no Brasil. No sistema privado de vacinação temos vacinas contra 5 sorotipos mais perigosos de meningites. Embora não sejam destinos tão procurados pelos brasileiros, essa vacinação é exigida para a entrada na Arábia Saudita e Líbia.

Influenza: Vacina altamente recomendada tanto para viagens nacionais quanto internacionais. Deve ser feita todos os anos.

Dengue: Recomendável para viagens nacionais e em toda a América do Sul devido ao alto índice de casos da doença ao longo do ano. Vale lembrar que esse imunizante ainda não está disponível no SUS, mas há imunização liberada pela Anvisa nas principais clínicas particulares de vacinação. O Brasil teve aumento exponencial no número de casos de dengue nos últimos anos.

“Para que a vacina tenha tempo de estimular o sistema imunológico, e este, desenvolver os anticorpos, é recomendado aplicar a vacina pelo menos 10 dias antes da data marcada para a viagem”, explica Rosane.

Então, para evitar imprevistos e aproveitar as férias sem dor de cabeça, lembre-se de estar com todas as suas vacinas em dia, além de conferir quais são as vacinas exigidas e recomendadas para o destino da sua viagem.