Uso de telas: uma questão de tempo

Estudar, trabalhar, ter momentos de lazer e de socialização – hoje tudo isso pode, e pela maioria das pessoas é feito, através de celulares, computadores, tablets ou televisores.

Neste contexto, é comum que as famílias vivenciem dilemas: qual é o momento ideal para liberar o uso dos aparelhos, considerando que as crianças provavelmente irão desejar este contato com o mundo digital cada vez mais cedo? E como fazer isso de forma segura?

Não existe um consenso sobre a idade mais adequada para que as crianças possam ter os próprios telefones celulares, segundo especialistas ouvidos pelo LIBERAL. Eles orientam quanto à importância de que os pais ou responsáveis regulem o tempo do uso de telas em geral para reduzir riscos para a saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Especialistas recomendam o acesso a celulares com limite de tempo – Foto: Adobe Stock

“Não há uma idade ideal e sim como o celular está sendo oferecido e o tempo que a criança permanece com o celular, presa a um aparelho e mantendo cada vez menos tempo no viver lúdico, no interagir com outras crianças, pulando etapas importantes no processo de estabelecer as relações sociais”, alerta Elaine Cristina de Melo Ravaneda, psicóloga clínica, orientadora educacional e professora de psicologia na FAM (Faculdade de Americana).

“Há malefícios, até físicos, pois muitas crianças se tornam dependentes e não brincam, não interagem com os demais, não se relacionam com as pessoas e nem com o ambiente”, adverte ela.

Vale ressaltar que as telas podem fazer mal em qualquer idade. Adultos viciados em jogos ou redes sociais a ponto de deixarem tarefas de lado são prova disso, lembra o neuropediatra Hélio Van Der Linden, integrante do Departamento Científico de Neurologia Infantil da ABN (Academia Brasileira de Neurologia).

Segundo o especialista, o grande problema do acesso precoce aos aparelhos é que eles não estabelecem uma “via de mão dupla” na interação e a reciprocidade é fundamental para a formação de circuitos e redes neuronais saudáveis.

“Atuando, mexendo, brincando, pegando, construindo, vendo que jogar uma bola faz com que ela role, nos primeiros meses de vida, faz com que a criança tenha uma noção do mundo concreto, que é totalmente diferente de uma tela, em que apenas o toque de um dedo ou observação de estímulos faz com que ela drene toda a sua atenção”, destaca ainda.

A relação entre acesso precoce ou excesso de telas e danos neurológicos ainda não está bem definida, explica o neuropediatra Alexandre Fernandes, do mesmo órgão nacional. Entretanto, sabe-se que a exposição frequente às telas pode causar um atraso no desenvolvimento da linguagem dos bebês nos primeiros 2 anos de vida. E há outros efeitos negativos comprovados.

“Dificuldades de iniciar o sono, pois o brilho excessivo interfere na síntese de melatonina em qualquer faixa etária. Contudo, se estamos falando de crianças e adolescentes, o sono inadequado (em quantidade ou qualidade) interfere diretamente na qualidade de vida. Podem surgir problemas de aprendizado, desatenção e fadiga”, cita Fernandes.

Outro prejuízo pode ser observado pelo ponto de vista emocional. “O ‘input’ de emoções propiciado por jogos violentos ou por muitos ‘likes’ em uma publicação em rede social gera um ciclo vicioso: sempre se quer mais likes, sempre se quer avançar uma fase do jogo. Esse fluxo de adrenalina e emoção gera um mecanismo viciante que acaba por propiciar uma armadilha de depressão e ansiedade em pessoas cada vez mais jovens”, alerta.

Crianças e adolescentes tendem a emitir sinais de que o uso de celulares, tablets e televisores está exagerado, segundo o especialista. Entre esses sinais estão ansiedade, insônia, irritabilidade, queda no rendimento escolar, desatenção, e sintomas físicos como dores abdominais, diarreia ou falta de ar sem uma causa clara.

Faixa etária e tempo máximo de tela

Segundo recomendação da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria):

Até 24 meses | nenhum uso de tela, nem mesmo de maneira passiva;

Entre 2 e 5 anos | no máximo uma hora por dia, com supervisão de um adulto;

Entre 6 e 10 anos | entre uma e duas horas por dia, no máximo, ainda com supervisão;

De 11 a 18 anos | entre duas e três horas por dia, com limites e acompanhamento diante de excessos.

Evite o uso excessivo de telas em casa

Não use nos horários de refeição;

Evite o uso para “acalmar” a criança;

Estimule atividades físicas que promovam socialização com outras crianças;

Demonstre que brincadeiras são mais interessantes do que jogos on-line;

Interrompa o uso 1 a 2 horas antes da hora de dormir;

Evite rodas de jogos e maratonas de videogames;

Crie regras saudáveis para o uso desses aparelhos, promovendo momentos em que todos se desconectem e interajam entre si;

Lembre-se sempre que as crianças (especialmente as menores) aprendem a partir do que vêm e não do que ouvem. Se você impuser regras, mas não as cumprir, de nada adiantará.

FONTE: Alexandre Fernandes, integrante do Departamento Científico de Neurologia Infantil da ABN (Academia Brasileira de Neurologia).