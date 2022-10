Unhas perfeitas por mais tempo

Quem gosta de manter as unhas sempre perfeitas sabe o desafio que é fazê-las durarem por mais de uma semana. Para atingir esse tão sonhado objetivo, é preciso, mesmo antes de escolher um esmalte bonito e de qualidade, cuidar da base! Afinal, unhas fortalecidas não quebram, contribuindo (e muito) para a manutenção do visual por mais tempo.

As razões para as unhas enfraquecidas, a chamada síndrome das unhas frágeis, são muitas. Elas podem ser causadas pelo contato excessivo com água e produtos químicos, alterações hormonais – a exemplo de doenças da tireoide e após a menopausa –, anemia e deficiências nutricionais, pela manipulação excessiva das unhas – hábito de roer ou arrancar fragmentos da cutícula, por exemplo – ou por traumas repetidos nas extremidades dos dedos, como a digitação.

“Além disso, unhas quebradiças ou que se abrem com facilidade nem sempre são sinais de que elas estão fracas. Algumas pessoas têm as unhas mais frágeis por características genéticas, e isso não necessariamente indica alguma doença. É importante prestar atenção quando o padrão se modifica, ou seja, se a unha não quebrava e passou a ficar quebradiça”, explica Andrea Bauer Bannach, gerente médica em dermatologia de Profuse, marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios.

Para manter a manicure perfeita e evitar o enfraquecimento das unhas, a primeira dica é usar uma base fortalecedora antes da esmaltação, pois ela irá proteger a lâmina ungueal – parte visível da unha – dos produtos químicos presentes no esmalte, que podem agredir a unha e a pele ao redor dela. O objetivo é tratar e fortalecer as unhas, além de formar uma película protetora que dificulta rachaduras e descamações.

Ao escolher o esmalte, o ideal é optar pelos hipoalergênicos e livres de ingredientes agressivos à saúde e ao meio ambiente. Conhecidos como “3-free”, “5-free” e até “9-free”, esses produtos costumam ser livres de substâncias como Formaldeído, Tolueno, Dibutilftalato, Resina de formaldeído, Cânfora, Parabenos, Fosfato de Trifenilo TPHP, Tosilamida de Etilo e Xileno. Na hora de remover a esmaltação, a recomendação é evitar removedores com acetona.

“A retirada dessas substâncias deixa o esmalte menos tóxico. O ideal, porém, é evitar o uso contínuo. O esmalte impossibilita a visualização do aspecto da unha abaixo dele, então se houver manchas que indicam uma infecção fúngica, por exemplo, elas podem passar despercebidas. Portanto, a recomendação é sempre deixar as unhas alguns dias sem cobertura”, alerta a médica.

Tirar ou não a cutícula pode dividir opiniões, mas, segundo a dra. Andrea, remover parte dela não é proibido. No entanto, como a cutícula atua como uma proteção para a unha, ela recomenda apenas “empurrar” e, quando necessário, usar um instrumento adequado para remover a menor quantidade possível de tecido. Evitar roê-las e a aplicação de esmaltes de procedência duvidosa ou fora do prazo de validade também são essenciais para ter unhas fortalecidas – e uma manicure perfeita.

Vale lembrar que, assim como outras partes do corpo, quaisquer alterações nas unhas podem indicar algum problema mais sério de saúde. O enfraquecimento está relacionado ao hipotiroidismo, deficiência de vitaminas e desnutrição proteica, enquanto alterações na cor podem estar ligadas a doenças renais, hepáticas e alguns cânceres. Então, sempre consulte um médico em caso de mudanças.