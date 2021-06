Três razões para não compactar a maquiagem quebrada com álcool

Elcy Chammas, mais conhecida como Kika, quando criança brincava de produzir perfumes e cremes usando misturas de folhas e flores - Foto: Divulgação

Quem nunca deixou a maquiagem cair no chão e se despedaçar inteira? A primeira coisa que vem na cabeça é entrar na internet e procurar dicas para compactar a maquiagem e reparar os danos que foram causados pela queda. Porém, é preciso tomar cuidado, porque muitas opiniões são equivocadas e podem colocar a saúde da pele em risco.

Os produtos que, em sua maioria, possuem álcool em sua fórmula, usados para diluir a maquiagem que está quebrada, acabam mudando a sua composição química, trazendo vários problemas para a pele, como, por exemplo, a diminuição da umidade natural e a remoção da barreira de proteção da epiderme, responsável pela proteção e hidratação da pele, deixando- a irritada, avermelhada e exposta a bactérias.

Pensando em esclarecer os danos que podem ser causados pelo uso inadequado de produtos para recompactar a maquiagem danificada, Kika Chammas, farmacêutica e fundadora da Dermare, marca brasileira de dermocosméticos para tratamentos estéticos, faciais e corporais, lista, a seguir, três razões para você tomar cuidado e não usar o álcool como alternativa:

O álcool pode provocar a proliferação de fungos e bactérias

Mesmo o produto ficando seco e o álcool evaporando, pode acontecer a proliferação de fungos e bactérias na maquiagem utilizada. “Quando você coloca álcool na maquiagem, os ativos que foram usados para conservação do produto são diluídos. Isso irá causar alterações em toda estrutura da fórmula e poderá deixar o produto mais suscetível à multiplicação destes micro-organismos”, explica a farmacêutica.

A maquiagem contaminada pode causar doenças na pele

Segundo a especialista, o uso de produtos com bactérias e fungos, resultados da aplicação do álcool, pode prejudicar a pele, causando doenças como as dermatites de contato, dermatite alérgica ou micose. “É necessário ter cautela, pois a maquiagem contaminada com fungos e/ou bactérias, ao entrar em contato com a pele, pode causar doenças e infecções, ocasionando irritação, vermelhidão e coceira”, completa Kika.

A mudança das concentrações pode causar reações adversas

Kika ressalta que as concentrações inadequadas de qualquer substância química podem causar doenças e reações inesperadas no corpo do ser humano, que, dependendo do produto, podem ser alérgicas ou até mesmo tóxicas. “Existe uma concentração correta permitida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para cada substância química que encontramos nos produtos e a sua mudança pode causar consequências inesperadas. Invista na sua saúde, que é o nosso bem mais importante”, finaliza a profissional.