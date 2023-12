A convivência e as brincadeiras em família são a principal maneira que os bebês têm de conhecer e explorar o mundo ao seu redor. Por isso, cada tempo que se passa junto é único e valioso para estreitar laços de amor e de confiança.

Esses momentos possibilitam a construção de relações afetivas, favorecem descobertas e ajudam no desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida adulta.

Atividades rendem momentos de interação, carinho e alegria em família – Foto: Adobe Stock

Considerando que brincar com os bebês pode parecer simples mas integra uma parte importante na rotina de cuidados, a reportagem reúne sugestões para colocar em prática com crianças de até três anos que, mais do que distração, vão ajudar a construir memórias afetivas em família.

Mas, atenção, a supervisão é fundamental em todas as atividades propostas e ajuda a evitar que ela coloque objetos indevidos na boca ou se machuque. Confira!

Atividades para cada idade

A partir de 6 meses

Massagem com bolinhas | Role uma bolinha sobre as mãos e os braços do bebê, promovendo uma massagem relaxante. Também é possível colocar a bolinha no chão e segurar o bebê para que ele pise descalço sobre ela. Essa atividade não só diverte como também contribui para o desenvolvimento sensorial e motor do bebê.

Batuque com copos e potes | É uma brincadeira com sons e coordenação. Use potes ou copos de plástico ou alumínio que você tenha na casa e incentive o bebê a produzir os mais diferentes sons. Além de usar a colher para batucar no copo, estimule o bebê a colocar e tirar a colher do copo.

A partir de 12 meses.

Águas coloridas | Encha vários recipientes transparentes com água e adicione corante alimentício de diferentes cores em cada um. Deixe o bebê observar as cores se misturando na água. Com supervisão, permita que o bebê toque a água para explorar a sensação ou use uma colher para transferir a água entre recipientes.

Prendedor no balde | Coloque um balde no chão e entregue os prendedores para a criança. Demonstre como prender e soltar os prendedores na borda ou na alça do balde. Se estiver difícil, a brincadeira pode ser simplesmente tirar e colocar o pregador dentro do balde.

18 a 24 meses

Filtro de café e cores | Você vai precisar de um filtro de café e tesoura para cortar um dos lados e abri-lo. Pingue algumas gotas de corante e mergulhe em um pote com um pouco de água. O filtro vai absorver a água e as cores vão se espalhar criando um lindo padrão.

Converse com a criança, antes de começar a brincadeira, para ela dizer o que acha que vai acontecer. Depois acompanhem juntos o experimento de absorção que transforma as cores. Se utilizar um pregador de roupa no meio da folha, o filtro de papel pintado vira uma linda borboleta.

FONTE: MAM Baby e Tempojunto.