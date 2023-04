Distúrbio envolve dificuldades no controle das emoções e do comportamento e determina o futuro do adulto

Distúrbio, em geral, tem início no final da infância ou no começo da adolescência e é mais comum em meninos do que em meninas - Foto: Foto: Imagem de Stockking no Freepik

Agressão e crueldade com pessoas ou animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo, violações graves a regras e mentir e/ou enganar para obter ganhos materiais ou favores para fugir de obrigações, são alguns sinais que a pessoa com Transtorno de Conduta apresenta.

O distúrbio, em geral, tem início no final da infância ou no começo da adolescência e é mais comum em meninos do que em meninas. As crianças, quando pequenas, apresentam um comportamento mais egoísta e insensível aos sentimentos e emoções dos outros. O Transtorno de Conduta é diagnosticado apenas quando a criança descumpre as regras e os direitos alheios de forma repetida, persistente e não condizente com sua faixa etária.

A psicóloga do Núcleo de Apoio Psicológico e Psicopedagógico (NAPP) da Faculdade Santa Marcelina, Cristiane Duez Verzaro dos Santos, explica que a hereditariedade e o ambiente podem influenciar o desenvolvimento de um transtorno de conduta. A criança, muitas vezes, tem pais com um distúrbio de saúde mental, como abuso de drogas, TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção), Transtorno de Humor, Esquizofrenia e Transtorno de Personalidade Antissocial. “Em geral, a criança com um transtorno de conduta tem as seguintes características: egoísmo, relacionamentos ruins, não apresenta culpa diante de algo inadequado, insensível às emoções dos outros, crueldade com animais, mentiras, furtos, danifica propriedades, pode praticar bullying, brigas constantes, violação de regras e uso de drogas”, disse Cristiane.

A seguir, a psicóloga fala sobre o padrão persistente do mal comportamento que viola as principais normas e regras próprias para a idade.

Como os pais devem observar a mudança de comportamento em crianças e adolescentes?

Os pais necessitam estar atentos a qualquer mudança repentina de comportamento: isolamento diante de um grupo (família, amigos), isolamento dentro de casa (trancar-se no quarto), mudança de visual para algo mais agressivo, confrontos e evitação familiar, desrespeito às regras (mesmo dentro de casa), mudança de comportamento na escola, mudança do grupo de amigos, mentiras e furtos. Os pais devem ser firmes com seus filhos, mas tomando cuidado para que não se perca o respeito. Necessitam de bons exemplos, pois costumam se espelhar e reproduzir comportamentos observados. Adolescentes precisam saber exatamente o que se espera deles e que consequência terão se desobedecerem, daí a necessidade de clareza na fala dos pais. Lembrando que tudo deve ser observado, dentro de um contexto.

Transtorno de conduta

A criança ou adolescente deve ter pelo menos 3 dos 15 comportamentos descritos abaixo

Agressão e crueldade com pessoas ou animais;

Frequentemente provoca, ameaça ou intimida os outros e inicia lutas corporais;

Uso de materiais que podem causar ferimentos graves (pau, pedra, caco de vidro, faca, revólver);

Roubar ou assaltar;

Abusar sexualmente;

Destruição de propriedade;

Destruir ou provocar danos em propriedade alheia;

Fraude ou roubo;

Arrombar e invadir casa, prédio ou carro;

Mentir e enganar para obter ganhos materiais ou favores para fugir de obrigações;

Furtar objetos de valor;

Violações graves a regras;

Frequentemente passa a noite fora, apesar da proibição dos pais (antes dos 13 anos);

Fugir de casa ou ausentando-se por longo período sem a permissão dos responsáveis;

Faltar na escola sem motivo, “cabulando ou matando aulas” frequentemente, (antes dos 15 anos).