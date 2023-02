Tranças box braids, como cuidar do cabelo após a retirada

As box braids são um estilo que tem aparência parecida com uma trança, mas na verdade são fios sintéticos entrelaçados aos naturais. De origem africana, a técnica tem ganhado cada vez mais adeptas entre as mulheres afrodescendentes, sendo, além de um recurso de beleza, uma forma de expressão cultural.

As tranças em si não danificam os cabelos, no entanto, sua retirada requer cuidado, pois os fios ficaram abafados por um tempo, sem tratamento específico e com um peso extra. A especialista Nelma Faleiro, docente do curso de Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi, lista alguns cuidados essenciais para manter as madeixas saudáveis:

Hidrate os cabelos: os cabelos podem ficar ressecados e danificados após a retirada das tranças, então, é importante hidratá-los para repor a umidade. Faça isso também entre as manutenções, já que durante o uso das tranças o cabelo não será hidratado ou nutrido.

Massageie o couro cabeludo: a massagem ajuda a estimular a circulação sanguínea, oxigenando as células.

Penteie cuidadosamente: prefira escova ou pente de dentes largos para pentear os cabelos. Faça isso com calma, suavemente, removendo os nós entrelaçados sem quebrar os fios.

Corte as pontas duplas: as pontas duplas podem ser um sinal de que os cabelos estão danificados, então, é importante cortá-las para evitar que os danos se espalhem.

Evite calor excessivo: prefira lavar os cabelos cedo e deixá-los secar naturalmente ao uso de secador. Evite também chapinhas ou babyliss, pois o excesso de calor pode causar ainda mais danos.