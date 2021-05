O botox tem indicação estética já muito conhecida, mas também possui indicações funcionais - Foto: Divulgação

Toxina Botulínica ou o famoso Botox, é popularmente conhecido pela sua utilização para prevenir ou amenizar rugas e linhas de expressão, o que é pouco divulgado, é que o botox é um ótimo aliado a nossa saúde e em diversos tratamentos alternativos, inclusive para fins pediátricos em crianças a partir de 2 anos. Bruna Mesquita, especialista na toxina, desvenda as 8 principais dúvidas que estão em torno desse tratamento.

Em quais situações o botox pode se tornar um aliado da saúde?

Bruna Mesquita O botox tem indicação estética que já é muito conhecida, mas também possui as indicações funcionais como aliado em tratamentos de cefaleia (dores de cabeça), hiper-hidrose, bruxismo (apertamento dentário e ranger de dentes), até mesmo em adultos e crianças com paralisia para relaxar musculatura. Dessa forma se torna em grande aliado para nossa saúde.

Como o Botox atua?

Bruna O botox age no músculo, impedindo que ocorra ligações químicas que são responsáveis pela contratação muscular, dessa forma quando tentamos fazer uma expressão, onde contrai-se o músculo, o que não ocorrerá pois ele estará relaxado devido a toxina botulínica, a pele não irá “dobrar” e causar rugas.

Quais as principais indicações para uso do botox

Bruna Na área estética a principal indicação são as rugas mímicas, aquelas que aparecem somente quando fazemos alguma expressão.

O Botox previne linhas de expressão?

Bruna Sim, a toxina botulínica previne rugas uma vez que ao relaxar a musculatura e não se possível movimentar a pele, está não estará quebrando colágeno responsável pelo aparecimento das rugas

Com que idade pode-se aplicar Botox?

Bruna A partir dos 18 anos. Para fins terapêuticos, dependendo da concentração e do tratamento, a partir dos 2 anos de idade

E quando a linha de expressão está aparente mesmo no rosto relaxado, adianta aplicar Botox?

Bruna Quando temos uma ruga estática, onde movimento repetitivo daquela expressão já causou uma cicatriz, se não for muito profunda temos um bom resultado somente com a toxina botulínica. Porém alguns casos mais severos dessas rugas teremos que associar com outros tratamentos.

Hoje existem diversas marcas, mas afinal, quais são as diferenças entre cada uma?

Bruna O que difere uma marca de outra, além do peso molecular que impacta diretamente do alo de absorção da toxina botulínica, também tem o modo de envasamento do produto e o tipo de excipiente que cada indústria farmacêutica utiliza.

Por que essas diferenças entre as marcas são importantes?

Bruna Essas diferenças de formulação que cada indústria farmacêutica possui está diretamente ligada a escolha do produto que o profissional irá fazer para seu paciente. Como por exemplo se o paciente possui uma alergia ou sensibilidade a lactose determinada marca não pode ser usada pois o excipiente dela é lactose. Temos o exemplo também de toxina botulínica onde o alo de dispersão é grande, se o profissional não souber pode causar uma ptose nos pacientes como o caso daquela influencer americana que ficou muito falado nos últimos dias.