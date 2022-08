Tipos de óleo à base de cannabis que podem ser eficazes no tratamento de depressão

O uso da cannabis medicinal no tratamento de doenças psiquiátricas é abordado em e-book exclusivo da Remederi, farmacêutica brasileira que promove o acesso a produtos, serviços e educação sobre a cannabis medicinal.

O material é assinado pelo Dr. Alexandre Valverde, que se dedica à psiquiatria desde 2004. Além disso, ele realiza cursos e palestras, trazendo elementos recolhidos a partir de sua experiência em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e em outros hospitais e equipamentos de saúde do SUS, num esforço que tem como objetivo a luta contra a psicofobia.

O uso de medicamentos à base de cannabis pode ser eficaz no tratamento de depressão. O CBD, um dos ativos mais utilizados, é um dos mais de cem fitocanabinóides encontrados nas plantas do gênero cannabis sativa. Os tipos de óleo de cannabis medicinal mais utilizados no tratamento de depressão são CBD full spectrum, CBD broad spectrum e o CBD isolado.

Um levantamento feito pela Universidade de São Paulo (USP) evidenciou uma diminuição de 60% dos sintomas de ansiedade e 50% de depressão em pessoas que utilizaram os medicamentos à base de cannabis, nesse caso, são resultados promissores, considerando o contexto da pandemia da Covid-19, cuja prevalência mundial de ansiedade e depressão aumentou cerca de 25%.

Em geral, o que o paciente experimenta é uma diminuição da tensão, melhora do relaxamento da musculatura, diminuição do excesso de pensamentos e da sensação de esgotamento mental. Não possui receptores nos neurônios da ponte e bulbo encefálico, regiões responsáveis pela manutenção das funções cárdio-respiratórias. Com isso, é uma substância que não gera risco de overdose.

Conheça os tipos de ativos

CBD full spectrum: esses produtos são extraídos de uma forma que preserva todos os fitoquímicos encontrados na cannabis. Ou seja, todos os fitocanabinóides estão presentes nesse tipo de medicamento, sendo o CBD encontrado em concentrações mais elevadas.

O CBD full spectrum promove o chamado “efeito entourage”, ação que se mostra, na prática, com uma maior eficiência em decorrência do efeito comitiva e sinergia de todos os canabinóides em conjunto. No Brasil, o mais comum é encontrar óleos de full spectrum com uma quantidade baixíssima de THC, cerca de 0,2%.

CBD broad spectrum: são produtos que apresentam uma forma diferente de extração em relação ao full spectrum, normalmente mantendo todos os fitoquímicos, mas removendo o THC.

Os produtos de CBD broad spectrum também produzem o “efeito entourage”, mencionado acima. Entretanto, eles têm sido utilizados, por exemplo, por atletas de alto rendimento que não podem fazer o uso da substância THC, devido às questões relacionadas ao exame de doping.

CBD isolado: são produtos compostos exclusivamente do fitofármaco CBD. Esse medicamento é produzido de uma forma que se retiram todos os demais compostos químicos da cannabis sativa.

Os benefícios terapêuticos do CBD isolado têm se mostrado positivos para o tratamento de doenças e condições como as mencionadas acima. Esse tipo de CBD é o mais comum no Brasil.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cerca de 322 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com a depressão. A prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Entre os jovens de 14 a 25 anos, as mulheres têm duas vezes mais probabilidade de ter depressão do que os homens.

O médico frisa que a depressão é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. “É uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por uma perspectiva médica, assim como qualquer outra patologia”, diz.