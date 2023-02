Testa grande: transplante capilar e frontoplastia corrigem o problema

O comprimento da testa desproporcional é motivo de complexo para muitos homens e mulheres e pode até parecer algo impossível de se resolver, mas existem procedimentos que podem reduzir a região em alguns centímetros. O transplante capilar é um dos mais conhecidos, ele encobre uma sessão de pele abaixo da linha do cabelo, mas o processo não é assim tão simples.

“Apesar de parecer uma solução óbvia para fazer com que o cabelo cresça na região e dê uma aparência de uma testa menor, o procedimento de transplante capilar não é tão direto quanto parece e envolve um período extenso de dedicação”, explica Patrícia Marques, cirurgiã plástica especialista em cirurgias faciais e em tricologia, que é o estudo da saúde capilar, além de membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

“O transplante, primeiramente, traz um resultado tardio porque demora cerca de um ano para que o fio fique encorpado e com um aspecto normal. Além disso, são necessárias cerca de 2 a 3 sessões para que seja alcançada uma densidade ideal do cabelo”, esclarece a especialista.

Marques também pontua que os fios da área doadora, que ficam na parte de trás da cabeça, são naturalmente mais grossos e podem dar um resultado artificial quando se estabelecem na parte da frente. “Um ponto importante nessa técnica é o estético. No transplante, os fios caem uma vez para começar a crescer novamente e nesse processo, o couro cabeludo do paciente fica cheio de pequenas feridas nos folículos, o que é muito desconfortável para quem busca uma melhora de aparência”.

Segundo a médica, uma outra opção é mais recomendada para quem deseja ter uma testa com comprimento mais harmônico chamada frontoplastia. “Caso a insatisfação do paciente seja com esse aspecto e não com a qualidade do cabelo em si, acredito que seja a opção mais favorável por alguns motivos”.

De acordo com a especialista, a frontoplastia consiste em avançar o couro cabeludo para frente e remover uma faixa de pele abaixo da linha do couro cabeludo. “Apesar de parecer algo drástico é uma cirurgia mais rápida, além de não ser necessária nenhuma outra sessão complementar pós-procedimento”. Em comparação com o transplante, a frontoplastia apresenta um resultado bem mais rápido em cerca de 3 meses.

“Uma pequena linha de cicatriz fica presente na região, mas ela se torna muito sútil após os primeiros meses e por promover um crescimento natural do cabelo na pele que foi puxada para baixo, o resultado fica natural e orgânico”.

A cirurgiã destaca que na hora de decidir o procedimento é recomendável consultar um cirurgião especializado e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem conhecimento para decidir qual a melhor opção. “Caso a frontoplastia seja a escolhida, acredito que o processo será bem menos agressivo e com mais benefícios para o paciente”, finaliza.