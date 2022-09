Tempo seco: confira alguns alimentos que podem ajudar na hidratação!

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50 e 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, ela tende a ficar abaixo de 30%.

O corpo humano é composto por, aproximadamente, 70% de água e manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o organismo. “A água é o componente essencial de todas as células do nosso corpo. Ela ajuda a regular a temperatura corporal e o funcionamento dos órgãos, elimina toxinas, lubrifica as mucosas e age como um veículo de transporte de nutrientes. Por isso, a pessoa deve se hidratar bem, preferencialmente com água, sucos naturais e água de coco”, explica a coordenadora do curso de Nutrição da faculdade Anhanguera, Bruna Zacante.

Outra indicação é ingerir alimentos que regulam o organismo, ricos em fibras, vitaminas e minerais, tais como frutas, legumes e verduras. “Os alimentos crus oferecem grande quantidade de água. Além disso, possuem fibras que, somadas à água, tornam-se uma excelente combinação para auxiliar na queima de gordura e ajuda a melhorar o funcionamento do intestino”, pontua.

Segundo a especialista, devem ser consumidos com moderação alimentos que potencializam a desidratação, como café, chá e refrigerantes, pois eles colaboram com a perda de líquidos pelo corpo. “As bebidas alcoólicas também desidratam o corpo, principalmente as destiladas”, acrescenta.

Confira, a seguir, alguns alimentos que vão ajudar na hidratação em dias mais quentes:

1-Melão

O melão é composto por 90% de água. Ajuda a dar a sensação de saciedade, além de desintoxicar o corpo, aliviar a prisão de ventre e melhorar a saúde da visão.

2-Filé de peixe grelhado

O peixe, além de saudável e mais leve que a carne vermelha, possui 71% de água, proteína, cálcio, magnésio, fósforo, sódio, potássio, zinco, retinol e tiamina.

3-Alface

A alface é fonte de vitaminas A e K, e folato. É leve e possui poucas calorias.

4-Tomate

Rico em diversos nutrientes, como vitaminas A, C e licopeno (antioxidante), o tomate contribui com a saúde da pele, dos olhos e dos cabelos.

5-Abobrinha

Tem 93,9% de água em sua composição, além de possuir fósforo e potássio. Esse legume também reduz as inflamações intestinais, tem um efeito laxante e é indicado para pessoas com problemas de estômago, má digestão, gastrite e prisão de ventre.