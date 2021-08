A cebolinha picada é muito usada em omeletes, saladas, vinagrete, patês e uma infinidade de outras preparações - Foto: gartengoere - Pixabay

Temperos fazem toda a diferença no preparo de uma refeição, mas se engana quem pensa que eles só servem para deixar os pratos mais saborosos. Algumas das especiarias e condimentos disponíveis no mercado também são benéficos para a saúde.

O médico Paulo Lessa (@drpaulolessa) separou uma listinha com nove temperos que não podem faltar na sua despensa. Com eles, é possível incrementar qualquer prato. Veja a seguir:

Coentro

É uma erva super versátil, além de controlar a taxa de glicose no sangue e melhorar a nossa digestão. “Você pode usar para fazer moqueca, bobó, maionese, saladas, guacamole, sopas, ceviche e até mesmo no frango”, indica.

Páprica

A especiaria é feita a partir de pimentões secos e dá sabor e cor aos alimentos. Geralmente pode ser encontrada em três versões: doce, picante e defumada. “Ela é rica em vitamina C, além de ser um potente antioxidante. Ajuda na prevenção de alguns tipos de câncer e também no tratamento de doenças autoimunes.”

Pimenta do Reino

É possível encontrá-la nas cores verde, vermelha, branca e preta, sendo que a tonalidade varia de acordo com a fase em que é colhida. A mais comum no Brasil é a preta, que serve para preparo de carnes, aves, purês e vegetais; já a versão branca é mais indicada para peixes e frutas do mar. “Ambas fazem o organismo absorver nutrientes e facilitam a digestão”, aponta.

Alecrim

Por ser resistente a altas temperaturas, o alecrim é uma erva ideal para ir ao forno, podendo ser incluído em marinadas, carnes e batatas assadas. “A planta com origem no Mediterrâneo tem propriedades anti-inflamatórias e atua na redução da pressão arterial. Ainda é um bom diurético e um ótimo digestivo”, acrescenta.

Anis-estrelado

A forma mais popular de utilizar a especiaria é incluindo o fruto seco em algumas preparações culinárias, já que pode ser incluída em doces ou salgados. “Ela é benéfica para a saúde, pois fortalece o sistema imunológico e atua na eliminação de infecções bacterianas”, explica.

Gergelim

Também conhecido como sésamo, é uma semente rica em fibras. “Existem várias versões, como o gergelim branco, preto, amarelo, marrom e vermelho. Elas podem facilitar a perda de peso e promover a saúde do coração”, afirma.

Curry

Use o curry quando quiser dar um toque diferente à comida. “O mix de especiarias originado da cozinha indiana pode ser usado em cozidos vegetarianos, ensopados e com carne, além de ficar uma delícia em receitas com arroz”, recomenda.

Manjericão

A erva é perfeita para finalizar saladas, temperar carnes brancas e, claro, fazer aquele molho de tomate ou integrar pizzas e pestos. “Para potencializar ainda mais o sabor, a dica é rasgar suas folhas frescas com a mão mesmo, em vez de picá-las com a faca”, aconselha.