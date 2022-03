Técnica para acabar com a gordurinha embaixo do queixo

Você sabia que é possível se livrar das gordurinhas acumuladas embaixo do queixo? A “lipo de papada” está ganhando popularidade nas clínicas de estética pelos resultados do tratamento não invasivo que, apesar do nome, não é uma lipoaspiração comum, como as realizadas para modelar o corpo.

De acordo com Nelson Lins, CEO da Face Doctor, clínica especializada em rejuvenescimento facial, o procedimento se tornou um dos mais procurados nas 40 unidades pelo Brasil e é feito com a aplicação de enzimas na região. Para quem deseja se livrar do efeito “queixo duplo”, separamos algumas dicas:

Entenda os benefícios e desvantagens da lipo de papada – Foto: Divulgação

O que é? A lipo enzimática de papada utiliza o ácido deoxicólico e age na parede celular, destruindo as células que armazenam gordura na região aplicada. O procedimento realizado com microinjeções chama a atenção por ser minimamente invasivo e resultar no contorno do rosto mais harmonioso e simétrico.

Lipo de papada dói? A aplicação da enzima pode causar um leve desconforto por causa das agulhas, principalmente durante a recuperação. Nesses casos, é recomendado o uso de gelo e de repouso nas primeiras horas após o procedimento.

Quanto tempo demora para aparecer os resultados? Em média, os resultados são visíveis a partir da terceira sessão, após o desinchaço da região. No entanto, cada caso deve ser acompanhado de perto pelo profissional para obter os melhores resultados. Por isso, é muito importante procurar uma clínica habilitada, com bons materiais e experiência para um resultado final natural e satisfatório.

Vale lembrar que a lipo enzimática de papada é indicada para pessoas que sofrem com o efeito “queixo duplo”, ou seja, aqueles que, mesmo apesar da manutenção do peso e de uma rotina saudável, ainda sofrem com a papada. Por não ser uma cirurgia, a aplicação não oferece grandes riscos, mas não é indicada para gestantes, lactantes ou pessoas que estão com alguma lesão no local. Fora isso, o tratamento dura em média 30 minutos e é sugerido para definir o contorno facial.