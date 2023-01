Técnica diferenciada devolve sorriso em uma semana

Juliana Polezi completa 20 anos de formação em Odontologia em janeiro de 2023 - Foto: Arquivo - Liberal.JPG

Deixar para trás a dentadura ou ponte móvel através da implantodontia é uma decisão com potencial transformador. Se este processo puder ser mais rápido, menos doloroso e mais acessível, melhor ainda. Por isso, o objetivo da Polezi Implantes Clínica Odontológica é transformar a vida das pessoas através do sorriso, com técnicas diferenciadas e uma equipe especializada e atualizada.

“Os pacientes nos contam como a vida mudou, a autoestima, a relação com a família e com a comida. Depois dos implantes, começam a comer coisas que antes não conseguiam, o que realmente gostam, porque quando usavam próteses, comiam o que dava. Essas pessoas acabavam deixando até de ter uma vida social, porque não se sentiam à vontade, tinham medo de a prótese sair da boca, e tudo isso mudou. Mais segurança, conforto, fácil adaptação, não machuca. Muito mais autoconfiança”, conta a especialista em implantodontia, Juliana Polezi.

A restauração do sorriso devolve autoestima e qualidade de vida aos pacientes – Foto: Divulgação

Juliana completa 20 anos de formação em Odontologia em janeiro de 2023, com 17 anos de experiência na cidade de Engenheiro Coelho, em clínica própria. Já a clínica em Americana, localizada na Vila Galo, foi inaugurada há cerca de um ano e meio e vem acumulando bons resultados.

A especialista destaca como diferencial da Clínica a preferência pela técnica de implantes ALL on 4, para protocolos dentários, que permite devolver até 12 dentes fixos com apenas quatro implantes. “Nossa técnica não utiliza enxerto, economiza tempo, várias cirurgias e, consequentemente, dinheiro. Um tratamento com enxerto demora em torno de um ano e meio para ficar pronto. Mas, com essa técnica, o protocolo está pronto em uma semana”, complementa.

Trata-se de um procedimento cirúrgico rápido e seguro. Juliana explica que outro diferencial da Clínica é o fato de estar equipada com monitores cardíacos para conferência dos sinais vitais dos pacientes.

A clínica em Americana está localizada na Vila Galo – Foto: Arquivo – Liberal.JPG

Depois do procedimento, eles recebem todas as orientações necessárias sobre a manutenção dos implantes, a higiene diária e a alimentação, além de ter profissionais bem preparados à disposição, tanto na implantodontia quanto em outras áreas da odontologia.

