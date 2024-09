Suplementos: há momentos em que nosso corpo pode se beneficiar de um impulso extra - O Liberal

A busca por uma vida mais saudável está cada vez mais em evidência. Com a correria do dia a dia, muitas vezes é difícil manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas regularmente. No entanto, alguns suplementos podem ser aliados poderosos na melhoria da saúde e do bem-estar.

Entre os produtos que têm ganhado destaque na rotina dos brasileiros estão o ômega 3, a creatina e os probióticos. Esses suplementos desempenham papéis importantes na manutenção da saúde e no aumento da performance física e mental.

Esses suplementos oferecem benefícios variados que vão desde a melhoria da saúde cardiovascular e cognitiva até o aumento da performance física e o equilíbrio da flora intestinal. Antes de iniciar qualquer suplementação, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde para adequar as doses e escolher os produtos mais indicados para suas necessidades individuais.

Em linha com essa tendência, a Bio Mundo destaca os mesmos 3 produtos para trazer acessibilidade e conhecimento para quem os consome ou deseja incluí-los na rotina.

1- Ômega-3: o aliado do coração e da mente

O ômega-3 é um tipo de gordura essencial que nosso corpo não consegue produzir sozinho, sendo necessário obtê-lo através da alimentação ou suplementação. Ele é encontrado principalmente em peixes gordurosos, como salmão, sardinha e atum, além de sementes de linhaça e chia.

Benefícios

Saúde cardiovascular: Ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol LDL (o “ruim”), além de aumentar o colesterol HDL (o “bom”).

Função cerebral: Contribui para a melhoria da memória e da função cognitiva, sendo fundamental para a saúde mental.

Propriedades anti-inflamatórias: Auxilia na redução de inflamações, beneficiando condições como artrite reumatoide.

Como consumir: suplementos de óleo de peixe ou óleo de krill; consumo regular de peixes ricos em ômega-3.

2- Creatina: potencializando a performance física

A creatina é um composto naturalmente encontrado em pequenas quantidades em alimentos como carne vermelha e frutos do mar. É amplamente utilizada como suplemento por atletas e pessoas ativas devido aos seus efeitos comprovados na performance física.

Benefícios

Aumento da força muscular: Melhora a produção de energia durante exercícios de alta intensidade, como levantamento de peso.

Melhoria da resistência: Auxilia na recuperação muscular e reduz a fadiga, permitindo treinos mais intensos e frequentes.

Ganho de massa muscular: Contribui para o aumento da massa muscular magra.

Como consumir: suplementos de creatina monohidratada, geralmente em pó, misturados com água ou suco.

Dosagem típica: 3 a 5 gramas por dia, de preferência após o treino.

4- Probióticos: equilíbrio para a flora intestinal

Os probióticos são microorganismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde, principalmente ao equilíbrio da flora intestinal. Eles são encontrados em alimentos fermentados e em suplementos específicos.

Benefícios

Saúde digestiva: Ajudam na digestão e absorção de nutrientes, além de prevenir problemas como a síndrome do intestino irritável.

Sistema imunológico: Fortalecem o sistema imunológico, aumentando a resistência a infecções.

Bem-estar geral: Contribuem para a melhoria do humor e redução do estresse, através da produção de neurotransmissores como a serotonina.

Como consumir: alimentos fermentados como iogurte, kefir, chucrute e kimchi; suplementos em cápsulas ou sachês, contendo cepas específicas como Lactobacillus e Bifidobacterium.

Fonte: Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva.