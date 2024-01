Suplementos esportivos demandam cenário ideal para que expectativas virem realidade

O consumo de suplementos alimentares está presente na dieta de pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras, revelou um estudo de mercado realizado pela ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres) em 2020. Segundo o relatório divulgado em dezembro de 2023, houve um aumento de 10% do consumo dos produtos, se comparado com os resultados da pesquisa feita em 2015.

Dentre os suplementos queridinhos do mercado atual, destacam-se opções que prometem ajudar quem busca emagrecer, ganhar massa muscular, impulsionar o desempenho esportivo, além de complementar a alimentação, melhorar a saúde e o bem-estar.

De nada adianta a suplementação feita “às cegas”, especialmente se as rotinas de alimentação, hidratação, sono e treinos estiverem inadequadas – Foto: Drobotdean/Freepik

Segundo o nutrólogo Pedro Abrahão, que atende em Americana, com foco em saúde, emagrecimento e performance esportiva, o consumo estratégico de suplementações precisa ser aliado a um conjunto de cuidados fundamentais para que tais expectativas sejam alcançadas.

O especialista explica que as estratégias precisam considerar questões individuais como sexo, idade, condicionamento físico, modalidade esportiva, objetivos pessoais, duração e frequência nos treinos.

De nada adianta a suplementação feita “às cegas”, em doses ou horários errados, especialmente se as rotinas de alimentação, hidratação, sono e treinos estiverem inadequadas. Além disso, o consumo da maioria dessas substâncias é seguro, mas existem contraindicações relativas e perigos relacionados aos excessos, o que reforça a importância da orientação profissional.

“Tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa muscular são multifatoriais e a suplementação pode ser um desses fatores, colaborando para o avanço da pessoa em direção ao objetivo dela”, resume o médico.

“A diversidade de produtos é muito grande hoje, mas o que devemos levar em consideração é o cenário: A pessoa está treinando? Está dormindo bem? Se alimentando e hidratando bem? São perguntas fundamentais. Mas vemos muita gente depositando muita expectativa no suplemento, como se ele fosse realmente o responsável, a peça principal para alcançar aquele objetivo”, acrescenta.

A pedido da reportagem, o médico Pedro Abrahão comentou sobre as vantagens cientificamente comprovadas de três suplementos alimentares cada vez mais populares, especialmente entre o público frequentador de academias.

Apenas em 2022, o consumo de Whey Protein (suplemento de proteína derivado do soro do leite) cresceu 25%, entre marcas nacionais e importadas, em relação a 2021, segundo boletim da ABIAD. Segundo Pedro, aumentar o consumo de proteína é necessário quando se deseja hipertrofia ou simplesmente manutenção da massa muscular durante o emagrecimento.

O segundo suplemento apontado pelo especialista é a creatina, indicada para impulsionar o rendimento de força ou em atividades de longa duração, pois aumenta a resistência e diminui a percepção de fadiga. “Um dos mais estudados no mundo hoje, muito seguro, que eu mais prescrevo e gosto. E existem outros cenários em que vemos os benefícios da creatina, inclusive para gestantes, crianças e idosos, em cenários específicos”, comenta.

Além de ser utilizada no contexto esportivo, a cafeína, terceira substância citada pelo médico, também pode ser usada em outras situações, na busca por mais foco e menor percepção de fadiga, nos estudos ou no trabalho. Vale lembrar que, devido à miligramagem entre 100 e 200 mg do suplemento, não é indicado o consumo de café passado ou expresso ao longo do dia, sob o risco de prejudicar o sono.