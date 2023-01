Suco integral, suco, néctar ou refresco?

Alimentar-se de uma forma saudável também inclui ingerir bebidas que ajudam a fortalecer o corpo naturalmente, como os sucos integrais. Entretanto, algumas confusões acontecem na hora do consumidor escolher o produto correto nas prateleiras. Comumente, a bebida à base de frutas é chamada de suco, mas esse termo nem sempre está correto. A confusão acontece nas sessões de bebidas quando os consumidores se deparam com as palavras suco integral, suco, néctar de frutas e refresco nas embalagens.

Embora os termos se pareçam, são coisas diferentes, e apresentam características próprias. O principal atributo que diferencia os produtos está na quantidade de fruta existente em cada opção. Mas é preciso ter atenção redobrada principalmente nas embalagens para evitar confusões na hora da compra. Confira as principais diferenças:

Sucos integrais e demais sucos

Os sucos integrais são as opções mais saudáveis para o consumo por serem 100% fruta e conterem grande parte dos nutrientes e fibras existente na fruta in natura.

Além dos sucos integrais, existem no mercado os sucos concentrados, reconstituídos ou mistos e em sua produção é proibido a adição de aromas e corantes artificiais. Podem ter adição de açúcar, desde que utilizem o termo “adoçado” em seu rótulo e não passe do percentual de 10% permitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Néctar

O néctar é um dos tipos de bebida mais comuns encontrados no mercado e, muitas vezes, é facilmente confundindo com opções mais saudáveis. Apesar de possuir suco da fruta, entre 30 e 50%, não é o mais recomendado.

É uma bebida feita através da dissolução em água potável da parte comestível da fruta e açúcares. É mais doce do que o suco e pode conter adoçantes, corantes, conservantes e outros aditivos. Para diferenciá-lo é preciso mais uma vez estar atento a embalagem.

Refrescos

Em contrapartida dos sucos e néctares, os refrescos são feitos a partir da diluição do suco da fruta, polpa ou extrato vegetal. Em comparação ao suco e ao néctar, é o que apresenta menos quantidade de extrato de matéria-prima, o que o torna a pouco saudável e não recomendada em relação às outras. O produto é o famoso “suco de pozinho”. Normalmente a quantidade de fruta encontrada nesse tipo é de até 10%, sem contar os corantes, conservantes e açúcar.

Fonte: Campo Largo, marca no mercado de sucos, chás e água de coco