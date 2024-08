Suco de beterraba para aumentar a força muscular nos treinos funciona?

Quando se trata de melhorar o desempenho físico e alcançar resultados excepcionais nos treinos e musculação, atletas e entusiastas do fitness estão sempre em busca de vantagens competitivas. Uma descoberta chamou a atenção da comunidade científica e entusiasmando aqueles que buscam aprimorar sua força muscular: o suco de beterraba. Mas afinal, será que a beterraba realmente aumenta a força em treinos e musculação? A nutricionista funcional Cris Ribas Esperança explica essa questão de como o suco de beterraba pode ajudar no aprimoramento do desempenho físico.

Acredita-se que o segredo por trás dos benefícios da beterraba para a força muscular esteja no nitrato dietético, um composto encontrado em alimentos como a beterraba e vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, rúcula e alface. Estudos têm demonstrado que o nitrato dietético, quando ingerido na forma de suco de beterraba, pode melhorar tanto o exercício de resistência quanto o de alta intensidade. No entanto, ainda há muito a ser descoberto sobre como nosso corpo converte esse composto em óxido nítrico, uma substância essencial para aumentar o desempenho físico.

Para preencher essa lacuna de conhecimento, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Exeter, em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, realizou um estudo pioneiro. Dez voluntários saudáveis foram convidados a participar de exercícios máximos para as pernas, enquanto a equipe rastreava a distribuição do nitrato ingerido na saliva, sangue, músculo e urina dos participantes. O objetivo era entender em quais partes do corpo o nitrato se tornava ativo e como isso influenciava a força muscular.

Nos resultados obtidos, houve um aumento significativo nos níveis de nitrato nos músculos dos participantes, e essa elevação foi diretamente associada a um crescimento na força muscular. Essas descobertas têm implicações não apenas no campo da atividade física, mas também em áreas médicas relacionadas a doenças neuromusculares e metabólicas associadas à deficiência de óxido nítrico.

Porém, como exatamente o nitrato dietético presente no suco de beterraba promove esses efeitos? O nitrato é convertido em nitrito e, posteriormente, em óxido nítrico no organismo. O óxido nítrico é uma molécula essencial que desempenha várias funções fisiológicas, incluindo a regulação do fluxo sanguíneo, a saúde cardiovascular e o bem-estar das células endoteliais.

Uma das principais propriedades do óxido nítrico é a vasodilatação, ou seja, ele relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo, a entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos do corpo. “Isso traz benefícios para a saúde cardiovascular, função cognitiva, desempenho físico e recuperação após o exercício. Além disso, o óxido nítrico possui propriedades antioxidantes, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres”, destaca Cris Ribas Esperança.

Vários estudos têm sugerido que a suplementação com suco de beterraba pode ter um impacto positivo no desempenho em atividades de resistência, como corrida, ciclismo e remo. Essas pesquisas apontam para benefícios como aumento da capacidade aeróbica, redução da percepção de esforço e melhora no tempo de exaustão.

É importante ressaltar, no entanto, que os resultados desses estudos podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, os efeitos do suco de beterraba parecem ser mais significativos em exercícios de resistência prolongados e de alta intensidade, em comparação com atividades que exigem maior recrutamento de fibras musculares de contração rápida, como exercícios de força ou explosivos.

Embora o suco de beterraba possa ser uma poderosa ferramenta para a regeneração e resistência muscular, é fundamental lembrar que a nutrição equilibrada e um programa de treinamento adequado são elementos-chave para o crescimento muscular e a recuperação efetiva. O suco de beterraba não substitui esses aspectos fundamentais.

Explorando os benefícios da beterraba em uma deliciosa rReceita de homus

A beterraba, um vegetal vibrante e nutritivo, oferece uma gama de possibilidades culinárias além do tradicional suco. Com uma composição que inclui 86% de umidade, 1.9g de proteína, 11.1g de carboidratos, 3.4g de fibra alimentar e uma presença significativa de potássio (375.0), a beterraba é um ingrediente versátil que pode ser incorporado de diversas maneiras em sua alimentação.

Variedade de uso: Além de ser apreciada em sucos, a beterraba pode ser explorada em saladas, risotos, nhoque e até mesmo em um delicioso homus de beterraba. Essa raiz tuberosa adiciona não apenas cor, mas também nutrientes essenciais à sua refeição.

Homus de Beterraba

Ingredientes:

250g de beterraba cozida no vapor ou assada

1 colher de sopa de tahine

Sal verde (ajuste conforme preferência)

1 dente de alho pequeno

4 colheres de sopa de azeite extra virgem

Suco de ½ limão espremido

Modo de preparo:

No liquidificador, combine a beterraba, tahine, sal verde, alho e azeite extra virgem. Processe os ingredientes até obter uma mistura homogênea e cremosa. Finalize, regando um pouco de azeite para aprimorar a textura e sabor.

Este homus de beterraba não só serve como um acompanhamento versátil para entradas, lanches e refeições, mas também é uma maneira deliciosa de incorporar a beterraba em sua dieta diária.

Variações sugeridas:

Experimente substituir a beterraba por grão-de-bico, feijão branco, cenoura ou abóbora, mantendo a mesma base da receita para criar diferentes versões deste homus nutritivo.

Toque especial:

Para realçar ainda mais o sabor, adicione Zathar, um tempero árabe que eleva o perfil de sabores da receita.

Explore a versatilidade da beterraba na cozinha e descubra novas maneiras de incorporar este vegetal vibrante em suas refeições diárias. Essa receita não apenas proporciona uma explosão de cores e sabores, mas também aproveita ao máximo os benefícios nutricionais da beterraba.

Além disso, é importante considerar a individualidade biológica e as metas pessoais ao adotar a beterraba ou o suco de beterraba como parte de uma rotina de treinamento. Nem todos os indivíduos experimentarão os mesmos benefícios, e algumas pessoas podem apresentar contraindicações ou efeitos colaterais indesejados.

“Portanto, se você está em busca de uma vantagem competitiva nos treinos e musculação, considere adicionar o suco de beterraba à sua rotina diária. Lembre-se sempre de buscar orientação profissional e combinar o consumo de suco de beterraba com uma dieta equilibrada e um programa de treinamento adequado. Com essa abordagem, você estará no caminho certo para atingir seus objetivos de força muscular e desempenho físico excepcionais”, conclui Cris