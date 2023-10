Substâncias que contribuem para o mau hálito

É importante ressaltar que o mau hálito após a ingestão de certos alimentos é normal e geralmente desaparece com o processo digestivo e com a higiene bucal adequada

Quem nunca comeu cebola no almoço e depois ficou com um hálito nada agradável? A cebola não é o único alimento ou substância que pode causar mau hálito. Os motivos para o aparecimento do mau hálito são inúmeros. No entanto, existem alguns mais comuns do que outros.

A Dra. Cláudia C. Gobor diz que alguns podem estar todos os dias na rotina. “O consumo pode ser parte do dia a dia, como o café, e quem ingere pode não saber que é uma das causas do mau hálito. Mas quanto maior a quantidade de cafeína, maior o efeito da boca seca”, explica a especialista em halitose.

Confira mais alguns alimentos e substâncias que podem estar presente no cotidiano e que tem a possibilidade de levar ao mau hálito.

Café: possui propriedades que podem deixar a boca seca, o que, sem dúvida, pode causar mau hálito. Essa condição da boca seca se dá pela baixa produção de saliva, chamada de xerostomia. Portanto, com pouca saliva, há menor lubrificação e limpeza da boca, acumulando células descamadas e bactérias que podem produzir um mau cheiro. Então, quanto mais ressecada estiver a sua boca, pior é o hálito.

Brócolis, couve e repolho: apesar de saudáveis, esses alimentos podem prejudicar o hálito, pois são ricos em enxofre que tende a deixar seu cheiro forte na boca. O mesmo acontece com cebola e alho que exalam muitos compostos derivados do enxofre de natureza altamente volátil. O ideal é redobrar a atenção com a higiene bucal depois de consumir esses alimentos.

Bebidas alcoólicas: o álcool em excesso causa irritação e um aumento na descamação de células da mucosa bucal. Essas células contribuem para a formação da saburra lingual e servem de alimento para as bactérias que fazem parte da cavidade bucal. Sem contar que as bebidas alcoólicas alteram a resposta neurológica, um risco para que a higiene bucal não seja realizada de forma adequada.

Fumo: outra substância que causa o mau hálito. Além dos diversos elementos químicos que compõem os cigarros, os problemas desse hábito, como doenças respiratórias e manchas nos dentes, podem agravar o quadro. As substâncias presentes no cigarro por si só contribuem para o mau cheiro, os microrganismos que compõem o cigarro liberam gases de forte odor e as manchas deixam a superfície dental mais propensa a adesão de bactérias e alimentos.

É importante ressaltar que o mau hálito após a ingestão de certos alimentos ou uso de substâncias é normal e geralmente desaparece com o processo digestivo e com a higiene bucal adequada. No entanto, se o mau hálito persistir mesmo assim, pode ser um sinal de alguma alteração sistêmica ou mesmo bucal, e este problema requer atenção de um dentista capacitado no diagnóstico e tratamento corretos.

Fonte: Cláudia C. Gobor, cirurgiã dentista especialista pelo MEC no tratamento da Halitose