Substância presente na cannabis ajuda no tratamento de crianças autistas

Em óleo, deve ser consumido puro, com a alimentação, que ativa o metabolismo e melhora a absorção - Foto: Nataliya Vaitkevich: - Pexels

Com uso autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desde 2015 para todas as patologias, o CBD (canabidiol, produto derivado da cannabis) é uma alterativa de tratamento para crianças autistas que possibilita melhora na interação social e na atenção.

Os ganhos primários e secundários foram cientificamente comprovados. Para esclarecer o assunto, o Mais Vida entrevistou o neurologista infantil Rubens Wajnztejn, que é diretor da SBNI (Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil) e presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide.

Os efeitos do uso medicinal de produtos derivados da cannabis em crianças autistas são estudados desde 2010 por um grupo de pesquisadores em Israel, com respostas positivas no que costuma ser a principal dificuldade deste grupo, o relacionamento com outras crianças, com professores e terapeutas.

Em maio deste ano, um grupo de pesquisadores brasileiros, ligados à Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, contribuiu para a área com um estudo em que, além de uma melhora importante na interação social, também constatou melhoras no foco, na atenção e na concentração, apontadas pelos próprios terapeutas das crianças.

“E temos o que chamamos de ganhos secundários, como regular o sono, a alimentação ou o comportamento. O sono é importante porque uma vez que a criança durma bem, no dia seguinte ela estará bem. Na alimentação, muitas crianças com autismo têm seletividade, comem só um tipo de alimento, e o CBD pode trazer melhora. Não só nas crianças com autismo, mas em muitos casos, a melhora comportamental de oposição, de birra, de não querer fazer as coisas, também representa um ganho”, acrescentou o médico.

Após o início do tratamento com CBD, os primeiros efeitos podem aparecer logo nas primeiras semanas, mas o mais comum é que o sistema endocanabinóide – importante aliado da regulação e equilíbrio de uma série de processos fisiológicos no corpo humano – leve cerca de 2 meses para se regular.

A ideia é que a substância psicoativa seja utilizada para auxiliar um tratamento, e não necessariamente substituir outros medicamentos. Oficialmente, é permitido o uso de medicamentos com CBD isolado com até 0,3% de THC (Tetrahidrocanabinol, principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do gênero Cannabis). 99,7% dos remédios não têm nenhuma outra substância psicomimética, ou seja, não modificam percepção, pensamento, humor ou sensação. Wajnztejn explica que os pacientes não ficam “chapados”.

“O medicamento vem do cânhamo, não da maconha. Os dois são cannabis. Não temos relatos de efeitos psicomiméticos, porque o teor de THC é muito baixo. O cânhamo é uma planta com uma alta concentração de CBD e baixa concentração de THC, no máximo até 0,3%. A maconha chega a 25 ou 30% de THC. O óleo da maconha tem concentração de THC muito alta, e pode ser usado em outras situações, para substituir morfina em casos de câncer terminal, em que a dor é muito intensa, por exemplo”, explica.

Consumo em cápsulas, pasta e óleo

O CBD existe em diversos formatos, como cápsulas, pasta sublingual e óleo, o mais comum. Em óleo, deve ser consumido puro, com a alimentação, que ativa o metabolismo e melhora a absorção. O óleo precisa ser agitado e armazenado em geladeira – não se deve cozinhar com ele. É contraindicado para pacientes com doenças hepáticas, pelo fato de ser metabolizado no fígado.

A orientação da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide é que os pacientes utilizem os medicamentos produzidos em laboratórios, em ambientes controlados, e não óleos extraídos com técnicas artesanais. Para o neurologista infantil Rubens Wajnztejn, diretor da SBNI (Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil) e presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, o CBD artesanal pode oferecer riscos, já que não passa por controle de qualidade conforme as normas vigentes da Anvisa, nem possibilita garantia na concentração correta de THC.

Já com relação a possíveis efeitos colaterais, o médico especialista cita irritabilidade, comum no início do tratamento, e alterações para mais ou para menos na alimentação e no sono. “Três efeitos colaterais absolutamente contornáveis, totalmente diferente de quando você pega a bula de um remédio convencional e lê ‘cuidado porque pode dar problemas em tais órgãos’. Não existem relatos de efeitos colaterais graves em relação ao CBD”, afirma.

Resistência da classe médica

De acordo com o neurologista infantil Rubens Wajnztejn, diretor da SBNI (Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil) e presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, atualmente apenas 2,5% dos médicos de todo o Brasil conhecem o uso medicinal de produtos derivados da Cannabis, o que mostra a resistência da classe médica com os medicamentos, motivada principalmente pelo preconceito.

Por outro lado, o médico especialista aponta uma corrente que quer mais pesquisas, e que sejam realizadas com mais crianças autistas.

“Tenho dezenas de pacientes com autismo maravilhados com os efeitos, com tudo o que o CBD possibilitou. Eles têm um quadro que na grande maioria das vezes é genético, não vai mudar, e têm que trabalhar para entrar no ritmo comum da vida, ir para a escola, para suas terapias, frequentar a família, e nesse sentido o CBD tem ajudado muito”, finaliza.