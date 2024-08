Bem-Estar Sua dor nos pés tem relação com mudança de tempo? Entenda o porquê

Seu pé, tornozelo ou joelho começa a doer mais quando o tempo esfria? Pessoas com dores crônicas, problemas nas articulações, artrite ou artrose, cirurgias ortopédicas podem realmente “sentir” a mudança climática de uma forma muito mais impactante. Nessas situações as dores podem aumentar e muito. Mas você pode evitar o problema com algumas precauções.

De fato, baixas temperaturas podem tornar as articulações mais propícias às dores, explica Mateus Martinez, diretor de fisioterapia da Pés Sem Dor. Quando sentimos frio, os músculos ficam mais contraídos e rígidos, o que pode causar uma sensação dolorida. No frio, tendemos a nos movimentar menos, o que reduz o fluxo de sangue para as articulações, tornando-as mais secas e rígidas.

Embora comuns a todos, esses problemas vão afetar muito mais as pessoas que já têm alguma predisposição à dor nos pés, pernas, joelhos e tornozelos, por doenças crônicas ou cirurgias. Elas tendem a ser mais sensíveis à mudança de clima e podem sofrer muito em dias frios ou ambientes mais gelados. Mas isso não deve ser um limitador em suas vidas. É preciso entender porque isso acontece e agir, tomando medidas que evitem ou reduzam o problema.

Por que o frio ativa as dores?

A contração muscular provocada pelo frio gera tensão, rigidez e mais atrito nas articulações.

O frio faz contrair também os vasos sanguíneos reduzindo a circulação do sangue para as extremidades do corpo e deixando as mãos e os pés mais frios e sensíveis.

O corpo tende a movimentar-se menos nos dias frios, o que também reduz a lubrificação nas articulações, causando rigidez e dores.

O tecido das cicatrizes também pode se contrair no frio podendo ocasionar dores recorrentes.

O que fazer para reduzir as dores e incômodos causados pelo frio.

Para evitar o desconforto, algumas medidas são recomendadas, conforme orienta Mateus Martinez:

Mantenha-se aquecido – Tome um banho quente, use roupas apropriadas, faça escalda pés.

Compressas quentes – especialmente nos locais doloridos.

Movimente-se – caminhe, faça exercícios físicos. Movimente especialmente as articulações e pontos mais doloridos e rígidos para ativar a circulação no local e reduzir as dores.

Use palmilhas ortopédicas sob medida – elas redistribuem as pressões plantares e alinham a pisada aliviando os pontos doloridos para que você possa caminhar e se exercitar com mais desenvoltura e menos sofrimento nos dias mais frios.