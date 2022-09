Síndrome de Frankenstein: você tem medo das intervenções tecnológicas?

O clássico de terror é conhecido pela famosa história do médico que criou um novo ser de forma artificial com partes de corpos humanos, que após ganhar consciência acaba se transformando em uma aberração

Com a evolução da ciência, trazendo possibilidades antes inimagináveis, muitas pessoas têm receio de que evoluções que podem alterar a ordem natural das coisas possam trazer consequências desastrosas.

Essa história ilustra perfeitamente o medo de muitas pessoas em relação às consequências da exploração de áreas sensíveis, alterando funções antes tidas como estritamente naturais, transformando-as em artificiais pela ciência possa causar consequências catastróficas para a humanidade.

Não raro, evoluções da ciência são barradas por preceitos éticos e morais, como a clonagem humana, ou manipulação genética.

Esse é o tema abordado pelo Pós PhD em neurociências e membro da Society for Neuroscience, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, em seu artigo “A síndrome de Frankenstein”, publicado pela Revista Multidisciplinar de Ciência Latina.

“A história de Frankenstein incorpora o medo de que os humanos sejam de alguma forma controladas por suas invenções? […] A nova tecnologia faz isso parecer uma ameaça real.A síndrome pode colocar o sujeito em uma realidade abstrata, de modo que imagine coisas que possam vir a acontecer, o que pode desencadear uma ansiedade que acarretar em outros problemas”.

Medo da mudança e a velocidade de evolução da tecnologia

Mudar dá medo! A perspectiva de alterar tudo que vinha sendo feito anteriormente gera ansiedade e apreensão em muitas pessoas.

Apesar de nenhum novo procedimento ser isento de riscos, todas as novas evoluções têm cunho terapêutico e podem representar avanços importantes no tratamento de diversas doenças, mas esse ponto de vista raramente é analisado por quem tem a síndrome de Frankenstein, dando ênfase apenas no lado negativo.

“Uma “novidade” pode levar à rejeição, principalmente quando atinge diretamente os seres humanos, a existência de uma tecnologia capaz de alterar a evolução natural dos seres vivos repugna a muitos por suas crenças ideológicas […] Os avanços tecnológicos são parte integral de nossas vidas hoje, é claro, também devemos reconhecer que esses avanços nem sempre são perfeitos […] No entanto, desse medo à síndrome de Frankenstein, ainda há um longo caminho a percorrer”.

Familiaridade e medo

O desconhecido causa medo. Em especial em relação às evoluções da ciência e tecnologia essa máxima sempre foi verdadeira, a Revolução Industrial, surgimento da Internet, dos aviões, das vacinas, etc., em diversos momentos a sociedade rejeitou novas perspectivas tecnológicas, que com o tempo fixaram-se como essenciais para a vida contemporânea.

Isso diz respeito à familiaridade com as tecnologias, um processo lento, mas essencial para que novas ideias sejam melhor assimiladas, no entanto, a capacidade de desenvolvimento tecnológico ocorre muito rapidamente, o que não acompanha nossa capacidade de se familiarizar, mal nos acostumamos com uma nova descoberto e surgem várias depois.

“Talvez a seja realidade que são duas curvas a considerar. O primeiro é o rápido – quase exponencial – crescimento em tecnologia e soluções para a saúde. […] segunda curva pode até ser mais complicado do que a própria tecnologia –para a mente humana. A capacidade de nosso pensamento emocional mudar e adotar é real, mas muitas vezes de forma lenta”.

Lembre-se que a história do Frankenstein é fictícia e o mito envolto nas evoluções tecnológicas é pura e simplesmente isso, mitos, obviamente devem ser feitas uma série de perguntas e tomar uma série de cuidados para evitar que novas tecnologias prejudiquem a humanidade, no entanto, freiar o desenvolvimento da sociedade baseado única e exclusivamente em medos pessoais da mudança não é a solução.

Todas as grandes revoluções apresentaram grandes rejeições, no entanto, se tornaram itens essenciais para nossa vida, por que a história não se repetiria com novas inovações?

