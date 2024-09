Setembro Verde: saiba como doar medula óssea

Em setembro, o debate sobre a doação de órgãos ganha relevância no cenário da saúde, o que engloba também a doação de medula óssea, um tecido existente no interior dos ossos, também considerado um órgão conhecido na linguagem popular como tutano.

Atualmente, no estado de São Paulo existem cerca de 1,4 milhão de doadores de medula óssea cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME). A doação de medula óssea é essencial para a saúde de pacientes com doenças no sangue, como leucemia, anemia aplástica e outros distúrbios hematológicos.

Maria Cristina Macedo, hematologista do IBCC Oncologia, destaca que, em alguns casos, a doação pode ser a única chance de um paciente. “Especialmente quando acontecem reincidências que as outras opções de tratamento não são efetivas, o transplante é a alternativa que tem maior chance de cura para o paciente”, comenta ela.

Este ano até julho de 2024, cerca de 219 transplantes não aparentados foram realizados, segundo o REDOME. Os transplantes não aparentados de medula óssea ampliam significativamente a possibilidade de encontrar um doador compatível para pacientes que precisam de um transplante, especialmente aqueles que não têm doadores compatíveis na família.

Quais doenças podem ser tratadas com o transplante?

O transplante de medula óssea pode ser uma alternativa para diversas doenças sanguíneas e hematológicas. Entre as principais condições que podem ser tratadas ou curadas com o procedimento, destacam-se:

Leucemia: um tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos.

Anemia aplástica: uma condição rara onde a medula óssea não produz células sanguíneas suficientes.

Linfomas: cânceres que afetam o sistema linfático.

Mieloma múltiplo: o câncer das células plasmáticas, um tipo de glóbulo branco que é responsável pela produção de anticorpos, na medula óssea.

Doenças genéticas: como talassemia e anemia falciforme, que afetam a produção de células sanguíneas.

“Vale ressaltar que a diversidade genética dos doadores voluntários é importante para aumentar as chances de que os pacientes encontrem doadores compatíveis com mais agilidade”, explica a hematologista.

Para doar medula óssea no Brasil, é preciso ir até o hemocentro mais próximo de você e informar seu desejo de se cadastrar como doador de medula óssea. Em seguida, será coletada uma pequena amostra de sangue para a realização do teste de compatibilidade (HLA). Com isso, seus dados serão cadastrados no REDOME para que esteja disponível para doação, quando um paciente for compatível com você.

A hematologista destaca que é importante manter os dados atualizados no REDOME para que você possa ser localizado rapidamente, caso seja compatível com algum paciente. Se for encontrado um paciente compatível, você será contatado e passará por exames adicionais para confirmar a compatibilidade e verificação de sua saúde.

“A doação é segura e pode ser feita de duas maneiras: pela coleta direta da medula óssea do osso do quadril (sob anestesia) ou pela coleta de células-tronco do sangue periférico (semelhante a uma doação de sangue), tornando mais fácil o processo de doação para os voluntários”, reforça a especialista.

Sobre o IBCC Oncologia

Fundado em 1968, o IBCC Oncologia é conhecido por ser um Centro de Tratamento Oncológico de alta complexidade e possuir um Centro de Pesquisa Clínica renomado. É pioneiro no combate ao câncer de mama e ginecológico e trouxe o primeiro mamógrafo para o Brasil em 1971.

Durante a década de 70 e 80, atuou com o maior programa de prevenção do câncer do colo uterino e de mama já realizado por uma instituição, com atendimento a mais de 2 milhões de pessoas. Foi considerado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de SP o melhor hospital em atendimento humanizado e classificado entre os 10 melhores hospitais do estado, assim como, entre os anos de 2004 a 2007, recebeu, consecutivamente, o Troféu “Hospital Best” na categoria Instituição Filantrópica.

Desde 1988, a instituição passou a ser Entidade Camiliana, se tornando o IBCC Oncologia. Também foi escolhido para ser no Brasil a instituição detentora da Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, em 1995. Há 56 anos é referência na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer em São Paulo. Para mais informações: https://ibcc.org.br/