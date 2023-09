Setembro Amarelo: mês da prevenção contra o suicídio

O Setembro Amarelo uma campanha brasileira de prevenção contra o suicídio iniciada em 2015 e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda quando necessário.

A nutricionista Cíntia Moser, da Dr. Shape, franqueadora de suplementos da América Latina, ressalta a definição de saúde na visão da Organização Mundial de Saúde (OMS), que diz ser “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”.

Pensando neste conceito, a profissional, que é especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, explica que é necessário haver para cada pessoa uma alimentação equilibrada, realização regular de atividade física e sono de qualidade, combo chamado de “pilares da nutrição esportiva”. “Para completar, a suplementação chega como aliada para possibilitar que tudo isso aconteça e que se alcance uma boa saúde física e mental, já que ela garante os principais nutrientes para o organismo”.

Em relação aos estados de ansiedade e depressão, que podem se agravar com o passar do tempo, Cíntia Moser diz que existem nutrientes específicos, com comprovação por estudos científicos bastante sérios. Ela cita alguns deles:

Ômega 3: nutrição para o sistema nervoso

O Ômega 3 é um ácido graxo essencial composto por EPA e DHA, que são fundamentais para o desenvolvimento adequado do sistema nervoso. A suplementação de Ômega 3 é indicada desde a gestação até a idade adulta, e especialmente na velhice, já que ele é crucial para manter a saúde cerebral e mental. Cíntia Moser enfatiza a importância de escolher um suplemento que contenha uma dose de 1g de DHA por dia, visando a saúde mental.

Magnésio: um mineral protetor

Estudos indicam que baixos níveis de magnésio estão associados a um maior risco de sintomas depressivos. O magnésio desempenha mais de 300 funções no corpo humano, incluindo a regulação neural e neuromuscular. Ele atua como um protetor contra a hiperexcitação dos neurônios, contribuindo para prevenir sintomas de ansiedade e depressão, bem como outras condições. A dieta moderna, rica em alimentos processados e refinados, muitas vezes leva a deficiências de magnésio. A suplementação de magnésio pode ser benéfica, especialmente considerando a interação do mineral com antinutrientes presentes na dieta. A dose recomendada varia de 4 a 6 mg por quilo de peso da pessoa por dia, até um máximo de 350 mg diários.

Melatonina: regulando o sono

A melatonina é um hormônio natural responsável pela regulação do sono. O estresse, o uso excessivo de telas e o envelhecimento podem diminuir a produção de melatonina, resultando em distúrbios do sono. A suplementação de melatonina pode auxiliar na promoção de um sono reparador e de qualidade, contribuindo para a saúde mental.

Combo Triple Z e PHT: combate ao desânimo

O combo Triple Z e PHT é recomendado para momentos em que uma pessoa percebe sintomas de tristeza, depressão e desânimo. O Triple Z é composto por tirosina e L-triptofano, aminoácidos essenciais na síntese da serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Além disso, contém Ácido Fólico, essencial para combater a insônia. O PHT, por sua vez, é um conjunto de substâncias, incluindo maca peruana, ZNA, zinco e magnésio, que promovem estímulos, vitalidade, energia e disposição. Juntos, esses suplementos atuam para regular os sintomas de desânimo, proporcionando mais energia e uma noite tranquila de sono, fundamentais para a saúde mental.

Coenzima Q10: neuroprotetora

A Coenzima Q10 (CoQ10) é um suplemento que ajuda nas funções neuroprotetoras. Ao garantir suprimento adequado de energia para o cérebro, essa substância ajuda na proteção das células contra danos e melhora o desempenho das funções do órgão, reduzindo a ansiedade e a depressão.