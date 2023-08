Sete sintomas de testosterona baixa

A baixa testosterona pode afetar a saúde física e emocional, mas existem formas de diagnosticar a queda do hormônio para tomar as providências necessárias ao paciente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a testosterona baixa afeta de forma leve ou moderada cerca de 25% dos homens.

“A testosterona é um hormônio importantíssimo e está relacionada a diversas funções. A queda desse hormônio afeta significativamente sua qualidade de vida, causando frustração, irritabilidade e outros sintomas”, explica o endocrinologista e metabologista Igor Barcelos, especializado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Ele lembra que isso pode ser ocasionado por diferentes fatores, que passam por envelhecimento, doenças crônicas, sedentarismo, obesidade e uso de medicamentos. Existe, por exemplo, uma diminuição natural de 0,8% anuais a partir dos 40 anos do homem.

Sintomas que uma pessoa está com baixa testosterona

Queda da libido,

Cansaço excessivo,

Diminuição da força,

Irritabilidade,

Ereções ruins,

Aumento da gordura da barriga

E piora da memória.

Para ter certeza de que é o que ocorre com seu corpo, busque um profissional que faça o diagnóstico corretamente. Uma vez que esteja confirmado, é possível realizar um tratamento personalizado, com sucesso. O melhor caminho, de acordo com o Dr. Igor, é entender a causa dessa baixa, para tratar o problema desde a raiz e escolher a maneira de lidar mais adequada.

“E aqui vai a surpresa: a baixa de testosterona não afeta apenas os homens, mas também as mulheres. Isso mesmo, mulheres também podem sofrer com a queda desse hormônio e apresentar sintomas como diminuição da libido, fadiga e mudanças de humor. Lembre-se, cuidar da sua saúde é fundamental para ter uma vida plena e feliz”, acrescenta o especialista.

Fonte: Igor Barcelos, médico Endocrinologista e Metabologista