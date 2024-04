Sete medidas para evitar as ‘doenças de outono’

A chegada do Outono em várias regiões no Brasil traz consigo mudanças no clima que podem afetar a saúde, aumentando a incidência de doenças respiratórias e alergias devido à baixa umidade e a maior concentração de poluentes no ar. Agravado pelas ondas de calor, é essencial adotar medidas preventivas para manter a boa saúde e promover a qualidade de vida.

“Idosos e crianças podem ser mais vulneráveis às doenças típicas desta estação por terem um sistema imunológico mais frágil, o que os torna mais suscetíveis a infecções e por conta da presença de outras doenças”, esclarece o clínico geral, Dr. Thiago Piccirillo, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

No caso dos mais velhos, o especialista explica que doenças crônicas, como diabetes, doenças cardíacas, renais, enfisema pulmonar e câncer, podem enfraquecer o sistema imunológico e aumentar o risco de infecções. Já entre as crianças, doenças respiratórias crônicas, como asma, aumentam o risco de complicações respiratórias. “Este clima pode irritar as mucosas do sistema respiratório pela umidade mais baixa e pela concentração de poluentes no ar, o que aumenta o risco de infecções”, completa o Dr. Piccirillo.

Durante o outono, é típico o aumento de casos de gripe e resfriado, asma, pneumonia, rinite e sinusite, por conta das oscilações de temperatura e baixa umidade do ar. Ao primeiro sinal de sintomas ou desconforto, é importante procurar orientação médica para um diagnóstico adequado e tratamento correto.

Confira sete medidas simples que contribuem para cuidar da saúde no outono

Beber água para manter a hidratação.

Ter uma alimentação saudável com frutas, verduras e legumes para fortalecer o sistema imunológico.

Manter a casa limpa e arejada.

Umedecer o ar do ambiente.

Evitar aglomerações e locais fechados.

Praticar etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar.

Usar máscara facial, especialmente em áreas com alta transmissão de Covid-19.

Além disso, é importante diferenciar os sintomas da Covid-19 de outras doenças típicas do outono para buscar o tratamento adequado. Cuidados simples fazem a diferença na manutenção da saúde durante esta estação. “Esses cuidados são fundamentais para evitar e minimizar a incidência dessas doenças, bem como manter-se atualizado com as vacinas recomendadas, tendo uma boa higiene pessoal e seguindo recomendações de segurança para esta temporada”, conclui o especialista.

