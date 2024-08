Será que estou sofrendo de insônia?

A insônia pode se manifestar de várias formas e cada pessoa pode experimentar sintomas diferentes. No entanto, existem alguns sinais comuns que podem ajudar a identificar se a pessoa está sofrendo desse distúrbio. A Associação Brasileira do Sono selecionou os três principais sinais que podem facilitar o diagnóstico:

Ficar deitado na cama por mais de 30 minutos tentando dormir; Acordar várias vezes durante a noite e ter dificuldade em voltar a adormecer; Acordar muito cedo e não conseguir voltar ao sono, mesmo que não tenha dormido o suficiente.

Essa dificuldade para dormir traz efeitos negativos na saúde física, mental e emocional. São eles:

Sonolência diurna: A pessoa se sente constantemente sonolenta durante o dia (mesmo após ter dormido), pode ser um sinal de que a qualidade do sono está comprometida.

Fadiga: A falta de sono pode causar cansaço, dificultando o desempenho das atividades diárias e afetando a qualidade de vida.

Irritabilidade e alterações de humor: A insônia pode causar irritabilidade, mau humor, ansiedade e até mesmo depressão.

Dificuldade de concentração e memória: A insônia pode afetar a capacidade de concentração, raciocínio e memorização, prejudicando o desempenho no trabalho, na escola e em outras atividades.

A pessoa que está experimentando alguns desses sintomas com frequência e isso está afetando sua qualidade de vida e bem-estar geral, é importante procurar ajuda médica para avaliação e tratamento adequados. Um profissional de saúde pode ajudar a identificar a causa subjacente e desenvolver um plano de tratamento personalizado para melhorar a qualidade do seu sono!

Sobre a Associação Brasileira do Sono (ABS)

Fundada em Agosto de 1985 com o nome Sociedade Brasileira do Sono, a instituição congrega todos os profissionais brasileiros que estudam sono, incluindo desde áreas experimentais básicas, Biólogos, Técnicos de Polissonografia, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, Odontologistas e Médicos.

Com o passar dos anos a sociedade se adaptou aos desafios e, desde 2005, passou a se chamar Associação Brasileira do Sono (ABS). Agrega também sob o mesmo teto e com direção compartilhada as sociedades co-irmãs: Associação Brasileira de Odontologia do Sono (ABROS) e Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS), ambas criadas para atender necessidades específicas de dentistas e médicos.

A ABS é reconhecida mundialmente. A associação promove inúmeras atividades, incluindo cursos, reuniões com a sociedade civil e com os gestores de políticas públicas, além de promover diálogo constante com a sociedade sobre os mais diversos temas relacionados ao sono. A Associação Brasileira do Sono é responsável também pelo periódico científico Sleep Science, revista publicada em inglês com reconhecimento mundial, recebendo artigos científicos originais de todas as partes do planeta.

As regionais do sono estão presentes em 22 estados do Brasil.

