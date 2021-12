Sempre é tempo para começar a pedalar

O sistema cognitivo de aprendizado dos adultos é diferente de quando criança, mas é possível aprender a pedalar, não importa a idade - Foto: Pixabay

A recomendação de utilizar a bicicleta para locomoção durante e pós-pandemia é da Organização Mundial da Saúde. Além da bike ser um modal de transporte individual que permite o distanciamento social, também é utilizada ao ar livre e não polui e contribui com a queda da emissão de CO2.

No entanto, há pessoas que não aprenderam a pedalar quando crianças e acreditam que a prática não seja mais possível. Segundo Monique Luz, psicóloga, o sistema cognitivo de aprendizado dos adultos é diferente de quando criança, mas é possível aprender a pedalar, não importa a idade. “Depois de adulto é mais comum que o medo e a vergonha sejam maiores, mas pedalar é um processo normal de aprendizagem e podemos aprender qualquer coisa em qualquer idade. É necessário respeitar o seu tempo e ir aos poucos. Andar de bicicleta é uma atividade que pode trazer uma sensação de liberdade e ajudar na autonomia e autoestima”, explica.

Projetos que estimulam o uso da bicicleta como principal meio de transporte, em muitas cidades, têm sido protagonistas nos planos públicos de mobilidade urbana. A bicicleta já faz parte do dia a dia dos municípios e, cada vez mais, as pessoas adotam a magrela para se locomover. Com o distanciamento social durante a crise sanitária mundial, essa tendência ganhou ainda mais força. Segundo pesquisa realizada pela Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, nas praças em que atua com as bikes compartilhadas, 90% dos usuários pretendem continuar utilizando a bike no pós-pandemia.

Além disso, há programas que incentivam a aprendizagem. A Bike Anjo, por exemplo, é uma rede de pessoas que acreditam na bicicleta como uma ferramenta para a transformação das pessoas e das nossas cidades. É a conexão de ciclistas experientes que ensinam, gratuitamente, as pessoas que querem aprender a usar a bicicleta com segurança.

Confira algumas dicas do e-book do Bike Anjos, feito com apoio da Tembici:

Procure um lugar ideal: para iniciar, escolha um local tranquilo, de preferência com pouco movimento de carros e pessoas;

Sempre antes de sair, confira as condições da bicicleta, freios e rodas;

Regule a bicicleta de modo que fique confortável para o seu tamanho e para que consiga alcançar o chão com os pés. O ideal é que o banco esteja na altura do quadril;

Sinta os freios, eles são extremamente importantes e precisam ser dosados na medida certa;

Comece a testar o seu equilíbrio, faça movimentos de “remo” com os pés, tentando mantê-los cada vez mais fora do chão, se equilibrando na bike;

Quando se sentir seguro com o seu equilíbrio na bike comece a pedalar e mantenha a calma;

Se cansou? Dê uma pausa para tomar água e alongue as pernas e braços. Pratique sempre que possível e respeite o seu tempo.

Pronto! Agora é partir para o destino escolhido, planeje seu caminho, dando preferência a rotas com estrutura cicloviária. Quando utilizar as bikes compartilhadas, a Tembici tem parceria com o Google Maps e por lá é possível checar os caminhos até as estações e de lá traçar a rota do caminho a ser pedalado. A funcionalidade também permite que sejam consultadas as quantidades de bikes e vagas disponíveis nas estações, economizando tempo dos usuários e trazendo praticidade e fluidez nos deslocamentos

Durante a pedalada