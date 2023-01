Seis perguntas sobre tontura

A sensação de que o mundo está girando ou balançando é chamada popularmente de crise de labirintite. Mas a tontura é um sintoma que pode estar relacionado a mais de 40 doenças, e a doença labirintite, na verdade, é rara.

Sentir tontura de forma frequente causa transtornos à qualidade de vida do paciente, e o sintoma sempre é um sinal do corpo de que algo está errado. O alerta é do neurologista Saulo Nader, especializado nas doenças que causam vertigens e que ficou conhecido na internet como “Dr. Tontura”.

“A labirintite é um apelido que colou, mas por trás dessa palavra estão dezenas de doenças que geram tontura. É preciso ter ciência que, por trás do que está sendo chamado de labirintite, tem uma doença que precisa ser identificada para que o paciente tenha o tratamento que resolva o problema”, orientou o médico.

O Dr. Tontura conversou com a reportagem e tirou as dúvidas mais comuns sobre o assunto:

Toda tontura é labirintite?

Não. Na maior parte das vezes, a tontura está ligada a um problema no sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio do corpo. Ele é composto pelos labirintos, nervos dos labirintos e algumas áreas do cérebro que controlam o equilíbrio, como o cerebelo. Mas ela também pode acontecer por problemas no metabolismo.

Qual a causa mais comum de tontura?

A doença mais comum é a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. Ela se caracteriza por tonturas ligadas a movimentos bruscos com a cabeça, como ao olhar para cima, deitar ou virar de lado rapidamente. “É uma sensação de coisas girando ou balançando. Dura alguns segundos, mas pode provocar náusea e um mal estar que dura mais tempo”, explicou o médico. A doença consiste em um deslocamento de cristais na orelha interna. O tratamento não precisa de remédios, e consiste em manobras de reposicionamento que podem ser feitas por médicos, fisioterapeutas ou fonoaudiologistas capacitados.

O que é a labirintite?

A labirintite é uma inflamação dos labirintos, uma região da orelha interna que está ligada à audição e ao equilíbrio. A doença é causada por vírus ou bactérias, e pode ocorrer por complicações de otites e meningites. “Um médico geral nunca vê na vida, e nós, especialistas em tontura, apenas vez ou outra”, disse Nader.

A tontura pode ser causada por fatores emocionais?

Sim. Uma das doenças que pode ter relação com o emocional é a Vertigem Fóbica ou TPPP, caracterizada por uma tontura estranha, acompanhada de dificuldade para caminhar, piora dos sintomas em ambientes com muitas informações visuais. O paciente pode ficar refém da doença, evitando sair e se expor a situações de desconforto. O tratamento inclui medicamentos, como ansiolíticos, fisioterapia vestibular e terapia.

A tontura pode estar relacionada ao ciclo menstrual?

Sim. As mulheres são inclusive mais vulneráveis a sofrerem com tonturas, e em alguns casos é necessário um tratamento com ginecologista para equalizar as mudanças hormonais. Outras pacientes relatam a ocorrência durante o climatério, período de transição entre o período fértil e a menopausa. “Muitas vezes, a paciente tem uma doença que gera tontura e os picos hormonais da menstruação podem piorá-la. Mais raramente, os hormônios podem ser a causa da tontura”, explicou Nader.

Como é feito o diagnóstico da causa da tontura?

Segundo Nader, 90% das doenças são desvendadas a partir da entrevista médica e do exame neurológico. Em alguns casos, exames complementares podem ser solicitados, como ressonâncias e tomografias.