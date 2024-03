Segredo da beleza italiana está no tomate? Saiba como a fruta pode ser benéfica para a pele

Cada país tem suas particularidades e a alimentação é sempre uma parte importante da cultura de cada local. Isso reflete diretamente também na qualidade de vida de determinadas populações. Enquanto em algumas regiões vemos pessoas com mais problemas de saúde por consumirem produtos mais industrializados e processados, em outros locais é possível encontrar pessoas mais saudáveis, com altos índices de longevidade e, inclusive, com a pele mais bonita, devido aos seus costumes gastronômicos, como é o caso da Itália.

“Neste caso, podemos destacar o alto consumo do puro extrato de tomate na Itália, com receitas que são passadas de geração para geração, ricas em antioxidantes e abundante na dieta daquela população. E o tomate tem um forte papel na proteção contra os danos causados pelo sol, na promoção da hidratação cutânea, produção de colágeno, na contribuição para uma pele mais uniforme e vibrante, além de ajudar a evitar as temidas manchas, rugas e flacidez”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia.

O especialista explica que alimentos que oferecem ação antioxidante para o nosso corpo são sempre benéficos, já que eles protegem as células contra os danos causados pelos radicais livres. Frutas e vegetais coloridos, nozes, sementes, chá verde, peixes ricos em ômega 3 e alimentos contendo vitaminas C e E são ricos em antioxidantes e, dentre essas opções, é possível destacar o poder do licopeno (substância carotenoide que dá a cor avermelhada nos alimentos) no tomate.

Um estudo realizado na Alemanha, pelo Instituto de Bioquímica e Biologia Molecular e pelo Instituto de Dermatologia, avaliou os efeitos de uma dieta rica em licopeno, antioxidante derivado do tomate. Doze participantes saudáveis seguiram uma dieta com diversos produtos contendo extrato de tomate. Os resultados mostraram um aumento significativo nos níveis séricos de licopeno e na redução da formação de eritemas por exposição à radiação UV, ou seja, apresentam um efeito protetor.

De acordo com outro estudo realizado no Reino Unido, pela Universidade de Manchester e Salford Royal NHS Foundation Trust, 20 mulheres ingeriram 55g de pasta de tomate (que contém aproximadamente 16 mg/dia de licopeno) com azeite, durante 12 semanas, enquanto um outro grupo recebeu apenas azeite. A intensidade do eritema (vermelhidão da pele) foi medida antes e após a exposição à luz UV. O estudo concluiu que o licopeno presente no tomate promoveu uma proteção contra os danos solares agudos e, potencialmente, contra os de longo prazo. “Isso sugere que a ingestão de licopeno proveniente de fontes dietéticas pode oferecer proteção contra danos cutâneos induzidos pela luz UV”, diz o especialista.

O tomate não é apenas um ingrediente saboroso em nossas refeições, mas também, uma fonte valiosa de licopeno, carotenoide com uma série de benefícios para a saúde:

Poder antioxidante: O licopeno é um antioxidante potente que combate os radicais livres no corpo. Esses radicais livres são moléculas instáveis que podem causar danos celulares, contribuindo para o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças crônicas. O licopeno age como um guarda-costas, protegendo nossas células desse estresse oxidativo.

Saúde cardiovascular: Estudos indicam que o consumo regular de licopeno está associado a benefícios cardiovasculares. Ele pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar os níveis de colesterol e promover a saúde do sistema circulatório, contribuindo assim para a prevenção de doenças cardíacas.

Proteção contra o câncer: O licopeno demonstrou ter propriedades anticancerígenas, sendo mais notavelmente associado à redução do risco de câncer de próstata. Seu papel na inibição do crescimento de células cancerígenas e na prevenção da formação de tumores faz do tomate uma adição valiosa à dieta.

Escudo contra os raios UV: O licopeno também exerce benefícios na proteção da pele contra danos causados pelos raios ultravioleta do sol. Consumir tomates regularmente pode ajudar a reduzir a sensibilidade à queimadura solar e minimizar os efeitos prejudiciais do sol na pele.

Saúde ocular: A presença de licopeno no tomate tem sido associada à prevenção de condições oculares, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Seus efeitos antioxidantes podem proteger os olhos do estresse oxidativo e promover uma visão saudável.

Reforço do sistema imunológico: O licopeno contribui para fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a defender-se contra infecções e doenças. Sua ação imunomoduladora pode ser um aliado na promoção da saúde geral.

Saúde dos ossos: Algumas pesquisas sugerem que o licopeno pode desempenhar um papel importante na saúde óssea, contribuindo para a prevenção da osteoporose.