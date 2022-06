Saúde digestiva

De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população mundial sofre com alguma doença ligada ao aparelho digestivo, e 90% delas não procuram orientação médica e fazem uso de automedicação quando sentem dor ou algum desconforto abdominal. No entanto, o mau uso de medicamentos pode mascarar problemas de saúde mais sérios do aparelho digestivo. “Durante a pandemia, vimos que muitos pacientes deixaram de procurar o especialista para investigar os sintomas. E alguns casos podem evoluir com complicações, se não tratados adequadamente”, avalia Nanci Utida, gerente médica da Cellera Farma.

As doenças que afetam o sistema gastrointestinais são diversas e as alterações mais frequentes são dispepsia, doença do refluxo

gastroesofágico, gastrites, doença ulcerosa do estômago e duodeno, síndrome do intestino irritável (SII), diarreia, obstipação intestinal. “Outras doenças que afetam o aparelho digestivo incluem as doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn e retocolite ulcerativa), hepatite, pancreatite, colecistite e colangite”, exemplifica a médica.

Os sintomas mais comuns do refluxo, gastrite e úlcera são azia, ou sensação de queimação no tórax depois de se alimentar, que costuma ser pior à noite; indigestão; dor ou queimação de estômago; sensação de estar “cheio” depois de comer. “Alguns pacientes podem sentir náuseas e dificuldade de engolir”, relata a médica.

As doenças intestinais, como a síndrome do intestino irritável (SII), doença de Crohn e retocolite ulcerativa têm como sintomas frequentes a alteração do trânsito intestinal que podem se refletir com episódios de diarreia e dor abdominal. “No caso da SII, há pacientes que podem apresentar constipação intestinal (intestino preso) ou alternar períodos de diarreia e constipação”, explica a médica.

Diagnóstico precoce

O médico que atende o paciente vai avaliar o quadro clínico e pode solicitar exames complementares. “Os mais comuns incluem a ultrassonografia de abdômen, endoscopia digestiva alta e/ou colonoscopia. Exames de sangue também podem ser solicitados para detectar alguma anormalidade decorrente da doença, como a anemia”, detalha a médica.

Mas os especialistas são unânimes em afirmar que o diagnóstico e tratamento precoces das doenças digestivas levam a um melhor prognóstico e maior chance de cura. Um bom exemplo é a gastrite causada pelo Helicobacter pylori. “O H. pylori é uma bactéria que habita o estômago e que, além de causar gastrite e úlcera gástrica, está associada ao maior risco de desenvolvimento de câncer de estômago. Portanto, se o paciente for identificado com essa bactéria, é preciso erradicá-la”, sentencia a médica.

É claro que a duração do tratamento depende da gravidade de cada doença. “Os protocolos de erradicação do H. pylori preconizam o uso de medicamentos (uma associação de antibióticos e inibidor de bomba de próton) por pelo menos 14 dias”, explica a especialista. Já o tratamento para o refluxo, gastrite e úlcera dura algumas semanas, podendo se prolongar por alguns meses.

“No caso de algumas doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável e as doenças inflamatórias intestinais, a terapia medicamentosa pode durar de meses a anos”, alerta.

Isso porque a terapia medicamentosa pode ser curativa como no caso da gastrite por H. pylori. Mas há outros em que o tratamento só controla a doença, como na síndrome do intestino irritável e na doença inflamatória intestinal. “Existem pacientes que apresentam remissão da doença, mas a afecção pode voltar após algum tempo”, lamenta.

Microbiota intestinal

A microbiota intestinal (também conhecida como flora intestinal) é o conjunto de microrganismos que habitam nosso intestino. Estudos recentes mostraram que a microbiota intestinal equilibrada tem amplo impacto na saúde do indivíduo, incluindo resistência a patógenos, na manutenção do epitélio intestinal, na metabolização de compostos da dieta e no auxílio na modulação da função imunológica.

Karley Saagi – Pexels – Foto:

Os probióticos, microrganismos vivos que quando ingeridos em quantidades adequadas, promovem vários benefícios à saúde e têm um papel importante na microbiota. Eles estão disponíveis em alguns alimentos fermentados e em suplementos, sob a forma de cápsulas, comprimidos, em sachês (pó) ou em líquido. “Os probióticos equilibram a microbiota intestinal e com isso promovem benefícios à saúde, em especial à saúde digestiva”, explica a médica Nanci Utida.

Melhorar a alimentação faz parte da mudança de hábitos

A médica Nanci Utida afirma que uma alimentação equilibrada tem fator decisivo na prevenção de doenças do aparelho digestivo e no organismo como um todo. “Uma dieta saudável ajuda as crianças a crescerem e se desenvolverem adequadamente e reduz o risco de doenças crônicas, incluindo a obesidade”, afirma.

“Adultos que mantêm uma dieta saudável, vivem mais e têm menor risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e determinados tipos de câncer”, afirma. “Isso sem contar que associar a boa alimentação à prática de atividade física regular ajuda a controlar o peso e a prevenir a obesidade”, avalia. “E o uso diário de probióticos pode ser um aliado, pois equilibra a microbiota intestinal”, conclui.

Mitos e verdades sobre doenças do aparelho digestivo

Apesar das doenças do sistema digestivo serem bastante comuns e popularmente conhecidas, ainda há alguns mitos disseminados sobre elas. O acesso a informações confiáveis faz parte de um processo fundamental de promoção e segurança à saúde.

O gastroenterologista Dr. Quelson Coelho, membro da Doctoralia, listou alguns mitos e verdades sobre doenças do aparelho digestivo. Confira:

Leite é um ótimo remédio para curar a gastrite.

Mito. A realidade é que o leite não melhora em nada a gastrite. O que acontece é que quando bebemos algum líquido, não só o leite, e enchemos o nosso estômago, acabamos diluindo o ácido que está presente no estômago e, então, os sintomas da gastrite podem aliviar momentaneamente.

A gastrite pode causar úlcera e câncer.

Verdade. A gastrite em sua definição é uma inflamação no estômago, e se essa inflamação ficar alguns anos persistindo sem tratamento pode causar uma úlcera no estômago e, em algumas pessoas, pode evoluir para câncer. Quem tem gastrite deve ser bem avaliado e tratado para não agravar o caso.

Chicletes e balas são maléficos para o estômago quando se trata da gastrite.

Foto: Katie Rainbow – Pexels – Foto:

Verdade. A mastigação estimula a produção de ácido no estômago e, quando a gente mastiga, o estômago entende que vai chegar algum alimento e por isso ele produz ácido. Quando a gente mastiga chiclete por exemplo, o estômago vai aumentar muita produção de ácido, mas como não vem nenhum alimento esse ácido pode machucar o próprio órgão, podendo inflamá-lo e causar gastrite.

A alimentação pode intensificar a gastrite.

Verdade! Alguns alimentos podem piorar a gastrite ou até mesmo causá-la. Produtos processados, industrializados, muito gordurosos e até mesmo ácidos podem aumentar a inflamação no estômago levando a uma piora da gastrite.

A regra dos cinco segundos.

Mito. A regra dos 5 segundos é uma crença que se algum alimento cai no chão e a gente o pega antes dos 5 segundos não causaria mal nenhum. O alimento, assim que ele toca o chão, já pode ser contaminado por vírus e bactérias. O recomendado é nunca ingerir alimentos que caíram no chão.

O aumento de peso pode ocasionar o refluxo.

Verdade. O peso pode influenciar no refluxo quando há gordura na região abdominal. O refluxo acontece quando o ácido presente no estômago sobe para o esôfago em um momento de pressão na barriga devido ao excesso de gordura na região.

Café, álcool e chocolates podem aumentar o refluxo.

Verdade. Cada um desses alimentos tem substâncias que aumentam a chance de refluxo. O café, por exemplo, tem cafeína; o álcool por si só aumenta o refluxo podendo também causar gastrite; e o chocolate tem gordura, que faz com que aumente a chance de refluxo.

O refluxo está relacionado com alguma doença do coração.

Mito. O refluxo machuca o esôfago, que fica próximo à região do peito. Então a pessoa pode sentir dor no local por causa de refluxo, mas não necessariamente vai estar relacionada com o coração. A dor no peito deve ser avaliada por um especialista para chegar ao diagnóstico assertivo. Maria Eduarda Rocha Arruda – Maquina Cohn Wolfe