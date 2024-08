Saúde bucal precária pode aumentar risco de doenças cardíacas e diabetes - O Liberal

A saúde bucal é frequentemente vista como um aspecto isolado da saúde, mas pesquisas mostram que a condição da boca pode influenciar diretamente o bem-estar geral do corpo. A interconexão entre saúde bucal e condições como doenças cardíacas e diabetes é um tema cada vez mais discutido na comunidade médica.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um estudo recente examinou a relação entre a presença de bactérias causadoras de periodontite e o espessamento da parede dos vasos sanguíneos, um fenômeno comumente observado em doenças cardíacas. Após analisar mais de 650 participantes, os pesquisadores concluíram que as paredes dos vasos mais espessas estavam associadas à presença das mesmas bactérias que causam a periodontite.

Segundo o Dr. José Todescan Júnior, especialista em Prótese Dental e membro da International Federation of Esthetic Dentistry (IFED), a inflamação crônica nas gengivas pode facilitar a entrada de bactérias na corrente sanguínea, desencadeando processos inflamatórios em outras partes do corpo. “A boca é a porta de entrada para o corpo e qualquer infecção na cavidade oral pode ter efeitos em outros sistemas. As doenças periodontais, por exemplo, podem predispor ao nascimento de bebês prematuros ou de baixo peso ”, afirma.

Saúde bucal e doenças

A relação entre a saúde bucal e as doenças sistêmicas está cada vez mais evidente. O diabetes, por exemplo, pode ser tanto uma causa quanto uma consequência de problemas bucais. A alta concentração de glicose no sangue dos diabéticos cria um ambiente propício para o desenvolvimento de infecções na gengiva, que, por sua vez, dificultam o controle da glicemia.

O Dr. José Todescan Jr. aponta que infecções bucais crônicas podem elevar os níveis de inflamação no corpo, aumentando os riscos de complicações. “Pacientes com diabetes precisam redobrar os cuidados com a saúde bucal, pois as doenças gengivais podem piorar a condição, dificultando o controle do açúcar no sangue”, explica. Segundo ele, a prevenção de problemas bucais é essencial para evitar complicações maiores em pacientes com condições já existentes.

A importância da higiene bucal regular

A manutenção de uma boa higiene bucal vai além de evitar cáries e mau hálito. Práticas simples, como escovar os dentes após as refeições, usar fio dental diariamente e realizar visitas regulares ao dentista podem prevenir uma série de complicações. Image by artursafronovvvv on Freepik Essas ações ajudam a manter a boca livre de bactérias prejudiciais, que podem migrar para outras partes do corpo e agravar condições como doenças cardíacas e respiratórias.

O Dr. José Todescan Jr. diz que a chave para evitar complicações como estas pode estar, literalmente, nas mãos dos pacientes: a escova dental. “A prevenção é a melhor estratégia para manter tanto a saúde bucal quanto a saúde geral. Visitas regulares ao dentista e uma rotina de higiene bem executada são fundamentais para garantir que problemas bucais não se transformem em questões graves”, lembra o especialista.

A interconexão entre saúde bucal e saúde geral ressalta a necessidade de uma abordagem integral na prevenção e no tratamento de doenças. Mantendo uma rotina de cuidados bucais, é possível proteger não apenas os dentes e gengivas, mas também a saúde do corpo como um todo.

Sobre José Todescan Júnior

Atuando com excelência na área de Odontologia há mais de 33 anos, José Todescan Júnior é especialista em Prótese Dental, Odontopediatria e Endodontia pela USP. Membro da IFED (International Federation Esthetic Dentistry) e da Associação Brasileira de Odontologia Estética e membro da ABOD (Associação Brasileira de Odontologia Digital), ele acredita que o profissional que se aperfeiçoa em diversas áreas pode escolher sempre o melhor para os pacientes.