Saiba o que fazer quando um filho não quer ir para a escola

Todos animados para rever os amigos e retomar a rotina? Nem sempre. Em alguns casos, o retorno à escola traz angústia e insegurança não apenas a crianças ou jovens, mas também aos pais.

Nestes casos, a solução é como acolher, agir com firmeza, investigar o que está acontecendo, procurar a direção ou mudar de escola?

Segundo a psicanalista e pedagoga Maristela Carvalho, esta angústia pode surgir por diversas razões, como dificuldade com uma matéria, um professor ou um colega. Seja o que for, a situação precisa ser tratada com cuidado, já que a escola é onde ocorrem as primeiras socializações da criança – onde ela aprenderá a lidar com as dificuldades do dia a dia.

“A criança que passa por uma dificuldade muito grande, não deve ser afastada do problema, ela precisa ser acompanhada, acolhida, orientada neste processo. Isso irá fortalecê-la para que, não apenas neste, mas também nos problemas futuros, quando adulta, consiga ter força para enfrentar”, explica.

Maristela aponta que o modo como lidamos com os impasses hoje e como apoiamos os nossos filhos refletirá na maneira como eles farão mais tarde, na vida adulta.

“Os problemas seguirão acontecendo. Hoje, é na escola, mas em breve será com um chefe, um colega de trabalho ou com colaboradores. A maneira como resolvemos as situações ao longo da vida está relacionado às experiências da nossa infância. Por isso, é tão importante apoiar desde cedo crianças e jovens a enfrentarem cada desafio”.

Como resolver?

Se a criança não quer ir para a escola, o primeiro passo é estar perto para acompanhar e ajudar a enfrentar o problema, não se esconder. Maristela destaca a necessidade de deixar claro que entendemos a angústia da criança ou adolescente, que estamos sempre do seu lado e que acreditamos que aquele desafio será ultrapassado.

“A mãe com medo, que não enxerga a capacidade do filho, transmite a ele toda a sua insegurança, deixando-o ainda mais fragilizado. Reconhecer que ele é capaz de superar e transmitir com clareza esse sentimento fortalecerá esta criança a acreditar em si mesma”.

Caso estas medidas não sejam suficientes, é importante procurar ajuda profissional, seja na escola ou apoio psicológico para a criança. O que não se pode é ignorar um sinal de alerta, afirma Maristela.