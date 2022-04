Saiba como as lentes de contato podem te ajudar a melhorar os treinos

As lentes de contato podem ajudar, e muito, a melhorar a performance durante as práticas esportivas - Foto: Acuvue

Já imaginou perder aquele gol decisivo? Ou mesmo aquele ponto que vai mudar todo o jogo? Ou ainda perder a orientação durante uma corrida e o seu recorde de tempo não acontecer? Pode parecer difícil, mas muitas vezes um pequeno embaçamento ou incômodo na visão podem fazer com que situações – nada legais como essas aconteçam e atrapalhem bastante a performance durante as práticas esportivas.

Quando se fala em esportes, o primeiro cuidado que pensamos é com articulações e músculos. Mas o que muitas vezes nos esquecemos é de um membro muito importante e que faz toda a diferença: os olhos. É através deles que conseguimos enxergar seja a bola, o percurso, os equipamentos ou qualquer outro item. E é por isso que independentemente de qual prática seja escolhida, é importante lembrar de escolher os adereços corretos que tragam conforto e principalmente segurança durante os treinos.

No momento da prática esportiva de atividades, especialmente ao ar livre, ficamos expostos à radiação ultravioleta (R-UV) e isso prejudica não só a pele, mas também a saúde ocular. Um ponto que vale ressaltar é que atividades como partidas de tênis, vôlei, caminhadas, futebol, slackine, golfe, corridas ou qualquer outro que seja escolhido, alguns cuidados essenciais devem ser tomados para garantir ainda mais a proteção contra aos raios ultravioletas (R-UV).

“Devemos lembrar que diferente do que acontece com a pele, não há horário seguro para a exposição dos olhos ao sol, pela forma como os raios solares incidem sobre eles. E que nossos olhos podem ser impactados pelos efeitos nocivos da radiação UV mesmo em dias nublados. Ou seja, proteção UV para nossos olhos nunca é demais”, destaca Debora Espada Sivuchin, oftalmologista e gerente do time de educação profissional da Johnson&Johnson Vision.

Para aqueles que gostam de se exercitar, mas possuem diagnóstico de erros refrativos e precisam de correção visual, os óculos não são a melhor escolha para a prática de esportes, pois estão sujeitos a poeira, chuva, suor e reflexos, além de gerar desconforto. O problema é que as pessoas desconhecem os benefícios oferecidos pelas lentes de contato, tanto em performance, quanto para à saúde. Elas são uma proteção bônus para os olhos, garantindo que os raios que passam pelas frestas dos óculos de sol não agridam a córnea.

Debora ainda comenta: “Durante a prática de esportes, as lentes de contato podem melhorar a estabilidade visual e ampliar o campo de visão, quando comparadas aos óculos. E podem ser associadas a outros dispositivos, como óculos de proteção, óculos de sol e capacetes, sem nenhum problema. Além do que, lentes de contato não sofrem com chuva e poeira e nem ficam com a superfície condensada por causa de neblina e vapor – ou gotas de suor, como é comum em atividades físicas”.

Por essas e outras, além das consultas regulares ao oftalmologista, é fundamental não esquecer de se proteger por completo durante a prática de esportes. Esse é o melhor jeito de evitar problemas no futuro.

Lentes de contato: aliadas no cuidado com a visão

As lentes de contato são apresentadas aqui como uma excelente possibilidade e opção versátil e completa para ser adaptada para corrigir o problema de cada pessoa – ou seja, atendem as necessidades para diversos “graus”. Elas são consideradas excelentes pois, além de ajudarem na correção do problema ocular, elas proporcionam comodidade e liberdade de movimento.

Outro ponto importante em relação às lentes é que já existem modelos que trazem além de conforto imbatível, controle da luz, proteção UV que bloqueia 100% da radiação UVB e mais de 99% da radiação UVA, filtro de luz azul que bloqueia até 55% da luz azul em ambientes externos e 15% em ambientes internos, redução do impacto da claridade intensa, melhora visão noturna e contraste das cores, como a ACUVUE® OASYS com Transitions , a lente que pode ser uma grande aliada na preservação da saúde ocular.