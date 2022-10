Roupas infantis: dicas de cuidados com as peças

Beleza e conforto são sempre prioridade dos pais na hora de comprar roupas para as crianças. Mas outra grande preocupação é a de como lavar corretamente essas peças. Além da limpeza da máquina de lavar, o CEO da Lavô, franquia de lavanderias self-service do país, Angelo Max Donaton, aponta outras dicas que vão ajudar a prolongar a vida útil das peças.

Lavagem delicada – Por serem peças pequenas e confeccionadas com materiais e tecidos muito específicos, a lavagem no modo delicado é a opção correta. “Acionando esse ciclo, as roupas podem ser lavadas tranquilamente e não sofrerão danos. Também podem passar pelo processo de centrifugação e secagem, já que esse ciclo é pensado justamente para elas”, afirma Angelo.

Evite cheiros fortes – Um erro muito comum é exagerar nos produtos com cheiro forte. “Além de incômodo para as crianças, substâncias e odores intensos podem causar reações. O uso moderado de amaciante é a melhor opção para esses casos. Existem no mercado produtos com cheiro mais suave e que as crianças se adaptam bem”, explica o CEO.

Cuidado com as manchas – Todas as vezes que houver um acidente com as roupas das crianças, o recomendado é limpar imediatamente. Depois disso, deixar de molho com um removedor de manchas também é uma ótima saída. “Nesses casos, o uso do sabão neutro líquido é fundamental para que não deixe a sujeira grudada no tecido e a remova com maior rapidez”, destaca.

Armazenamento correto – Depois de todo o processo de lavagem, valem alguns cuidados quanto ao armazenamento das peças. “Checar se estão completamente secas evita o surgimento de mofo. Além disso, é legal o uso de cabides do tamanho adequado e que o armário seja arejado, para impossibilitar a aparição de ácaro”, completa.