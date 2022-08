‘Rinoplastia caseira’: cirurgião plástico fala sobre caso de homem que tentou operar o próprio nariz

Na última semana um paciente foi internado em um hospital na capital paulista com ferimentos no nariz após realizar uma rinoplastia sozinho em casa. Ele afirmou que se guiou por vídeos na internet e, para realizar a cirurgia, utilizou álcool 70%, anestésico veterinário, suturou com fio absorvível e com a cola super bonder e não usou luvas.

De acordo com o cirurgião plástico Pedro Lozano, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os riscos de realizar um procedimento cirúrgico em casa são enormes. “Necrose, infecções gravíssimas, sepse e obstrução nasal são alguns dos riscos, além da possibilidade de reações adversas à anestesia, como choque anafilático, podendo até mesmo chegar ao óbito”, alerta o especialista.

O cirurgião plástico comenta que procedimentos caseiros também prejudicam a aparência física. “A rinoplastia é uma cirurgia muito complexa e que requer altíssimo conhecimento médico, principalmente porque a anatomia nasal é extremamente complexa. Ser apto para realizar uma cirurgia requer muitos anos de estudo e especialização e, mesmo assim, não realizamos procedimentos cirúrgicos em nós mesmos”, complementa o médico.

O número de vídeos online ensinando “rinoplastia caseiras” têm aumentado cada vez mais, assim como a procura para conquistar um nariz mais fino. Cordas de violão, agulha e cola quente são apenas alguns exemplos de materiais utilizados nos vídeos. “Quem assiste esse tipo de conteúdo acredita que é um procedimento simples de ser feito, mas na verdade apenas traz consequências graves e irreversíveis”, diz Lozano.

A rinoplastia é o 4º procedimento estético cirúrgico mais procurado no mundo, segundo informações da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética e para realizar uma cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento cirúrgico, é preciso sempre procurar um bom profissional e que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.