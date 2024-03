Remédios caseiros: a fusão harmoniosa de tradições milenares na era moderna

À medida que avançamos no século 21, a sabedoria ancestral encontra seu espaço nos lares modernos. Nesse cenário, os remédios caseiros emergem como aliados no alívio de diversas patologias, conectando o passado ao presente. Nesta matéria, um mergulho na riqueza dessas soluções, desde infusões de ervas até óleos essenciais, mostrando como tradições antigas se integram harmoniosamente ao estilo de vida contemporâneo. Descubra como essas ervas não só oferecem soluções terapêuticas, mas também resgatam práticas que resistiram ao teste do tempo, proporcionando um elo entre passado e presente.

Artrite

Um potente antioxidante encontrado no Chá Verde chamado epigalocatequina-3-galato (EGCG) pode ajudar a diminuir a dor e a inflamação nas articulações que são características da artrite reumatoide. Incluir o chá verde na rotina diária, seja em forma de chá quente ou gelado pode ser uma estratégia simples para aproveitar os benefícios do EGCG no alívio da inflamação e dor.

Cuidados: o chá verde não deve ser utilizado por pessoas ansiosas, com problemas de sono, crianças, mulheres grávidas ou em amamentação

Dor muscular

O suco de cereja tornou-se um componente padrão nas estratégias de diminuição de dor ou inflamação nos dias seguintes ao exercício. A dose ideal seria de 35 ml de suco concentrado. Os efeitos de recuperação e diminuição da dor são atribuídos aos altos níveis de antocianinas presentes na fruta, compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a diminuir a dor e o desconforto muscular.

Saúde cardiovascular

A L-citrulina, um aminoácido não essenciais encontrado na melancia, é convertida em arginina, um precursor do óxido nítrico (ON). Este composto é essencial para a saúde cardiovascular, ajudando a relaxar os vasos e a melhorar o fluxo sanguíneo. Devido ao seu papel na produção de ON, a L-citrulina também pode ajudar a regular a pressão arterial,

Tosse

Para sintomas de tosse e resfriado, o mel é citado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como benéfico no tratamento. A OMS descreveu que o mel é considerado barato, popular e seguro, podendo ser recomendado para aliviar tosse. Além do efeito calmante, o mel possui propriedades antioxidantes e antimicrobianas.

Cuidados: O mel não é seguro para crianças menores de 1 ano, pois pode causar botulismo infantil potencialmente fatal.

Outro remédio caseiro para a tosse é inalação de chá de hortelã

Prepare um chá bem forte de hortelã. Coloque em um recipiente que seja possível inalar o vapor. O óleo essencial de hortelã também pode ser inalado para uma sensação calmante nos músculos da traqueia. Coloque 2 gotas do óleo na palma da mão. Faça movimentos leves entre as mãos e inale lentamente.

Constipação

A fibra é o melhor remédio caseiro para aliviar a constipação. De todos os alimentos ricos em fibras, a semente de linhaça moída é considerada a melhor para este problema tão comum, principalmente entre as mulheres. Ela contém mucilagem, uma fibra solúvel, viscosa, semelhante a uma goma, metabolizada no cólon, que promove o aumento do bolo fecal e melhora o funcionamento do intestino.

Cortes, arranhões e queimaduras

Pequenos ferimentos como cortes, arranhões e queimaduras podem ser tratados com mel, que apresenta propriedades antibacterianas, antioxidantes e antissépticas, com capacidade de inibir o crescimento de microrganismos. O mel é uma escolha natural para limpar e proteger feridas, ajudando a prevenir infecções e acelerar a cicatrização de machucados. Para aproveitar os benefícios do mel na cicatrização, basta aplicar uma fina camada sobre a ferida limpa. Sua consistência pegajosa forma uma barreira protetora, enquanto suas propriedades curativas começam a agir.

Dores de cabeça e enxaqueca

O chá de boldo do Chile, preparado com as folhas secas ou frescas, é rico em boldina, ácido rosmarínico e forscolina, com propriedades desintoxicantes, que ajudam a limpar o fígado e aliviar a dor de cabeça, especialmente causada por má digestão ou ressaca. Além disso, o chá de boldo tem um efeito calmante e relaxante.

Ingredientes:

500ml de água

1 colher de chá de folhas de boldo picadas

Modo de preparo: Coloque a água para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas. Tampe, espere esfriar, coe e beba. Esse chá pode ser consumido 2 vezes ao dia para alívio da dor.

Cuidados: o chá de boldo não deve ser utilizado por pessoas com doenças no fígado, como hepatites ou câncer hepático, que tenham inflamação das vias biliares, crianças, mulheres grávidas ou em amamentação.

Escrito por: Adriana Stavro – Nutricionista Mestre pelo Centro Universitário São Camilo, curso de formação em Medicina do Estilo de Vida pela Universidade de Harvard Medical School

Especialista em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) pelo Hospital Israelita Albert Einstein