Relacionamentos: apresentando um novo amor aos filhos

Segundo especialista, contato deve ser gradual e com cautela

A inclusão de um novo namorado ou namorada na rotina com os filhos é um assunto delicado, que costuma dividir opiniões. É comum que mães e pais se questionem sobre o melhor momento para falar sobre o novo relacionamento e como fazê-lo de maneira saudável, com o mínimo de impactos emocionais.

A psicanalista Leila Perroni defende que o relacionamento esteja estruturado antes do novo par ser apresentado aos filhos – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

Após um rompimento doloroso, voltar a se apaixonar costuma ser um processo natural e bonito, mas que exige cautela, lembra Leila Patrícia Ferreira Perroni, psicanalista clínica que atende em Americana. Ela defende que, antes de colocar o novo par na vida dos filhos, é importante certificar-se de ter uma relação amorosa bem estruturada e que ambos estejam de acordo com este importante passo.

“A grande preocupação é que o namorado, ou a namorada, pode não se dar bem com os filhos. Por isso é importante uma conversa muito franca entre o casal antes de dar este passo. Evite a ansiedade e o impulso da paixão, de apresentar logo de início, de maneira precipitada. Não se trata de esconder completamente e sim estruturar a relação para que evite traumas e dores nos filhos”, explica a profissional.

Assistir ao processo de separação dos pais pode trazer muitos incômodos, mudanças e adaptações, tende a ser doloroso e pode ser traumático. Por isso, a psicanalista recomenda que os adultos identifiquem os sentimentos dos filhos em relação ao divórcio e o momento atual.

Antes de abrir o jogo com a criança ou adolescente, ela afirma que os pais podem prepará-los para este momento, conversando sobre a necessidade de conhecer outras pessoas. Não se trata de pedir permissão para os filhos, mas de explicar francamente como se sente e dar atenção ao que eles têm a dizer ou perguntar.

A profissional lembra que os filhos conseguem perceber quando existe algo de diferente no comportamento dos pais, seja através de uma fala ou quando saem sozinhos de casa com mais frequência, por exemplo. “Por este motivo, é importante contar que está conhecendo alguém e que no momento adequado irá apresentar ao filho”, diz.

Passeios e encontros em situações leves e informais são adequadas para os primeiros encontros. A dica da psicanalista é o casal escolher parques, clubes ou lugares onde a criança gosta de estar e conviva com amigos da mesma idade, o que traz sensação de segurança para ela. O ideal é que o contato aconteça aos poucos, com cautela, dando espaço para que ela também crie sua própria maneira de conviver.

“Essencial que haja respeito, paciência e empatia por todos envolvidos. Nunca forçar intimidades, nem fazer comparações entre a pessoa e o pai ou mãe”, ressalta Leila. “Uma regra fundamental é saber que os filhos estão em primeiro lugar. O parceiro ou parceira entender isso indica valores primordiais da família”.